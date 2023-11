In Terra Amara prossimamente Lütfiye dovrà fare i conti con il lutto per la morte di Fekeli, che verrà trovato morto dentro la sua macchina. La donna verrà informata della cosa da Gaffur e Raşit, visto che saranno loro a ritrovarlo: Lütfiye si dispererà molto per la perdita della sua anima gemella.

A Çukurova è arrivata Lütfiye, zia di Fikret e amica di vecchia data di Fekeli

Lütfiye ha fatto il suo debutto in Terra amara durante la puntata del 5 novembre. È un'amica di vecchia data di Fekeli e quest'ultimo è andato a trovarla a Bursa per parlarle di Fikret e dei guai che sta combinando a Çukurova.

Fekeli ha anche scoperto che la sua amica ha sempre saputo che Fikret in realtà è figlio di Adnan Yaman, ma non gli ha mai detto niente visto che si trovava in carcere.

Adesso che Lütfiye è a Çukurova ovviamente con Fekeli ci sarà molta alchimia: fra i due non nascerà proprio un rapporto d'amore, ma Lütfiye lo considererà come se fosse tale.

Fekeli viene ritrovato morto da Gaffur e Raşit

Un giorno Gaffur e Raşit, però, giungeranno da lei con la peggiore delle notizie: Fekeli è morto. Lo ritroveranno senza vita all'interno della sua macchina, parcheggiata proprio in mezzo alla strada. All'inizio penseranno che si sia fermato per dormire, solo successivamente capiranno che è morto. Di primo acchito penseranno che sia deceduto per un infarto, visto che non presenterà alcun di violenza, ma non potranno immaginare che in realtà sia stato ucciso da un'iniezione letale dagli uomini di Abdülkadir.

Lütfiye scioccata dalla morte di Fekeli, ma vuole scoprire se è veramente morto a causa di un infarto

Lütfiye rimarrà scioccata quando scoprirà che Fekeli se n'è andato per sempre. "Ho perso la mia anima gemella", continuerà a urlare e un po' si sentirà in colpa per ciò che è successo.

Fekeli, nei giorni precedenti alla sua morte, aveva iniziato a indagare in merito alla reale identità di Mehmet Kara e per questo motivo è andato anche ad Ankara.

Lütfiye rimpiangerà di averlo fatto partire: se l'avesse bloccato forse non sarebbe rimasto solo e non sarebbe morto. La donna non sa che dietro la morte di Fekeli in realtà si nasconde una faccenda molto più complicata, ma presto anche lei scoprirà la verità.

A Lütfiye sembrerà strano che Fekeli sia morto così di infarto in mezzo alla strada e con la macchina intatta, anche perché se si fosse sentito male durante la guida forse sarebbe uscito fuori strada. Così, dopo alcune indagini, scoprirà che in realtà Fekeli è stato assassinato e che dietro la sua morte non solo si nasconde la mano di Abdülkadir, ma anche quella di Mehmet Kara.