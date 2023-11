Fikret nella quarta stagione organizzerà il funerale di Umit e nonostante il suo allontanamento degli ultimi tempi sarà molto triste per questa perdita. Alla cerimonia sarà presente anche Zuleyha che ricorderà l'amicizia con Umit al suo arrivo e il terribile cambiamento con l'ossessione per Demir. A dare l'estremo saluto alla dottoressa ci saranno anche i colleghi dell'ospedale, Fekeli e Lutfiye che saranno vicini al loro nipote in questo momento difficile.

Il duro scontro tra Zuleyha e Umit terminerà con uno sparo

Un altro personaggio è destinato a dire addio per sempre alla soap turca e si tratta di Umit.

La dottoressa continuerà a dare filo da torcere a Zuleyha anche dopo la scomparsa di Demir. Umit porterà la sua rivale all'esasperazione prendendo in ostaggio il piccolo Adnan. Quando Zuleyha andrà da lei per riprendersi il suo bambino ci sarà una dura discussione e non mancheranno i colpi di scena. La moglie di Demir punterà a Umit una pistola e durante lo scontro partirà un colpo che sarà mortale per la dottoressa. Zuleyha scapperà con suo figlio, incerta sulle condizioni di salute di Umit, e si confiderà con Fikret e Fekeli.

Hakan occulterà il corpo di Umit inscenando un incidente

A recuperare il corpo senza vita di Umit sarà Hakan che vedrà di nascosto la scena dello scontro con Zuleyha. L'uomo occulterà la salma di Umit e metterà in scena un incidente stradale per coprire la moglie di Demir.

Akan, tuttavia, terrà con sé la pistola usata per l'omicidio, pronto ad usarla per ricattare gli Yaman se dovessero dargli problemi. Umit sarà ritrovata una settimana dopo e tutti penseranno che abbia perso la vita in un incidente. Fino a quel momento, Zuleyha sarà tormentata dal dubbio di aver tolto la vita a Umit e si cofiderà con Fikret e Fekeli.

I due uomini la rassicureranno e le diranno che non potrà finire in prigione, perché dovrà accudire i suoi bambini.

Fikret organizzerà il funerale di Umit

Quando il corpo di Umit sarà ritrovato senza vita, nessuno sospetterà di Zuleyha e solo Hakan conoscerà la verità. Solo Hakan saprà quello che è accaduto e avrà anche le prove dell'omicidio, ma per il momento non avrà intenzione di parlare.

La notizia della morte di Umit scuoterà Fikret che nonostante avesse preso le distanze da lei, sarà molto dispiaciuto. L'uomo non potrà fare a meno di pensare al legame che li ha uniti per un lungo periodo e organizzerà il funerale alla sua amica. Alla cerimonia sarà presente anche Zuleyha, in nome del legame stretto con Umit al suo arrivo a Cukurova. La donna metterà da parte tutto il male che la dottoressa le ha fatto a causa della sua ossessione per Demir. Saranno presenti anche Fekeli e Lutfiye che sosterranno Fikret in questo momento così triste.