La quarta stagione di Terra amara si aprirà con degli importanti colpi di scena. Le anticipazioni annunciano infatti che Zuleyha sparerà contro Umit nel corso di un duro scontro, dopo che la dottoressa avrà portato all'esasperazione la moglie di Demir con l'ennesima provocazione, arrivando a rapire il piccolo Adnan pur di trovare Yaman. Il marito di Zuleyha, intanto, sembrerà essere sparito nel nulla dopo un agguato alla villa da parte di alcuni uomini armati.

L'agguato alla villa e la sparizione di Demir

Si prospettano ancora tempi duri per Zuleyha Altun che presto con la sua famiglia si ritroverà al centro di agguato.

A villa Yaman irromperà un gruppo di uomini armati e incappucciati. Demir, appena evaso dalla prigione grazie all'aiuto di Fikret, farà di tutto per difendere la famiglia e combatterà contro gli aggressori: dopo momenti di grande paura, gli uomini armati lasceranno la villa portandolo via.

Zuleyha correrà subito a controllare i suoi figli e successivamente cercherà Demir, ma l'uomo sembrerà sparito nel nulla. Per Altun ben presto arriveranno pure le provocazioni di Umit che, dopo essersi stabilita nella villetta accanto agli Yaman, non perderà occasione per peggiorare ogni situazione. In particolare la dottoressa insinuerà che Demir abbia organizzato l'agguato per lasciare Cukurova dopo la sua evasione dal carcere.

Le false accuse di Umit nei confronti della famiglia Yaman

Dopo aver fatto arrestare Demir con la falsa accusa dell'omicidio di Sevda, Umit tornerà all'attacco. L'agguato sarà un ottimo motivo per tornare dalla polizia e raccontare che Demir dopo essere evaso aveva organizzato il finto agguato per lasciare la città.

Successivamente Umit si presenterà direttamente a villa Yaman, urlando contro Zuleyha e chiedendole di rivelarle dove si trovasse suo marito.

La signora Altun caccerà dalla villa la sua rivale in un momento già difficile per lei, ma Umit passerà al contrattacco e dopo aver insistito per conoscere il presunto nascondiglio di Demir farà rapire Adnan da Cumali.

La rabbia di Zuleyha e il rapimento di Adnan

Zuleyha sarà fuori di sé vedendo l Umit allontanarsi con il suo bambino e poco dopo riceverà la telefonata della dottoressa.

Quest'ultima indicherà a Zuleyha il posto in cui si trova con Adnan e le chiederà di raggiungerla per negoziare. La moglie di Demir andrà a riprendersi suo figlio armata di pistola e tra lei e Umit ci sarà un duro faccia a faccia.

Zuleyha ribadirà di non sapere dove si trova Demir, ma la dottoressa non le crederà e continuerà a spingerla, per nulla intimorita dalla sua arma. Le due donne lotteranno e Zuleyha sparerà un colpo contro Umit che cadrà per terra priva di sensi e sanguinante. Terrorizzata, Zuleyha prenderà Adnan e scapperà via. A osservare tutta la scena, all'insaputa di tutti, ci sarà Hakan Gümüşoğlu.