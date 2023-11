Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda nei primi mesi del 2024 Demir verrà barbaramente ucciso ma Altun ritroverà l'amore al fianco di Hakan, un personaggio nuovo che presto giungerà ad Adana. Sarà così per Zuleyha l'ennesima storia d'amore e la donna sarà ancora felice.

Il corpo di Demir viene ritrovato senza vita

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su un nuovo amore che è destinato ad animare le vicende della soap ambientata nella Turchia degli anni '70. Le puntate che stanno attualmente andando in onda in Italia vedono protagonisti Zuleyha e Demir, finalmente felici di poter vivere il loro matrimonio senza alcun tipo di costrizione.

Ma le cose saranno destinate a cambiare rapidamente. Sul finale della terza stagione della serie, Demir sarà portato via a forza da villa Yaman da un gruppo di malviventi, che lo seguiranno per un periodo e poi lo costringeranno a seguirlo.

Di Demir si perderanno le tracce, mentre tutti saranno in ansia per lui e cominceranno a chiedersi che fine abbia fatto. Ma purtroppo per Yaman si tratterà di un triste epilogo. Dopo qualche tempo, nella cella frigorifera di un capannone abbandonato verrà ritrovato il cadavere di un uomo e subito il pensiero non potrà che correrà a Demir. E in effetti, Zuleyha chiamata a riconoscere il cadavere non potrà che confermare che si tratta del corpo senza vita del marito.

Un nuovo lutto dovrà essere vissuto da Altun, che dopo la morte di Yilmaz piangerà anche il marito. Questa dipartita segnerà inevitabilmente la sua vita e quella della figlia Leyla.

Scoppia l'amore tra Zuleyha e Hakan

Ma per Zuleyha la vita avrà in serbo nuove piacevoli sorprese. Dopo la morte di Demir ad Adana giungerà un nuovo personaggio, Hakan.

L'uomo in poco tempo conquisterà il cuore della vedova che ben presto capirà di essersi innamorata perdutamente del nuovo arrivato. La passione tra i due sarà tanto travolgente che in poco tempo la coppia comincerà a fare progetti per il futuro, compreso un possibile matrimonio.

Sarà a questo punto che Zuleyha confesserà ad Hakan che dopo Yilmaz, primo grande amore, è lui ad essere l'uomo più importante.

Quindi, Altun ammetterà di non aver mai veramente amato Demir. Ma la felicità per Zuleyha si rivelerà nuovamente un miraggio, poiché un evento romperà l'idillio. Per scoprire di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.