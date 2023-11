Continua l'appuntamento con Terra Amara e al centro delle nuove trame ci sarà Fekeli, in gravi condizioni dopo che Demir gli sparerà in mezzo alla strada, dandogli del codardo. In realtà si tratterà solamente di un piano ordito da Demir e Fekeli per incastrare Fikret.

Intanto, Umit non si rassegnerà al fatto che Demir abbia scelto di stare con Zuleyha, mettendola da parte dopo averle promesso un futuro pieno di amore. La sua rabbia sarà incontenibile e presserà Fikret affinché il loro piano per distruggere Zuleyha e Demir dia i frutti sperati.

Demir spara al cuore di Fekeli

Umit sarà affranta e furiosa per il trattamento ricevuto da Demir che, dopo averla illusa, l'ha lasciata per dare una seconda possibilità al matrimonio con Zuleyha.

Fikret, suo fedele alleato, le ha promesso che con il loro piano distruggeranno Demir e Zuleyha, ma nemmeno queste parole le daranno sollievo.

Alla villa scoppierà un incendio, appiccato per mano di Fikret. La mattina seguente ci sarà uno scontro tra Demir e Fekeli per quanto successo davanti a tutta la città. Yaman estrarrà un'arma da fuoco e colpirà Fekeli in pieno petto, dopo che si sarà sentito dare del codardo.

Umit correrà da Fikret per metterlo al corrente dell'accaduto, ignara del fatto che si tratta di un piano per smascherare il suo complice.

Fekeli cade a terra privo di sensi

In seguito all'incendio alla villa ci sarà un litigio furibondo tra Demir e Fekeli proprio nel centro di Cukurova. Fekeli darà del codardo a Demir, il quale perderà completamente il controllo e gli sparerà tre colpi al cuore.

Fekeli cadrà a terra esanime tra la disperazione dei presenti. Nel frattempo Umit sarà decisa a distruggere Zuleyha ma troverà in Sevda un ostacolo.

La situazione cambierà quando la spiazzerà con una rivelazione sul loro passato.

Sevda vittima del risentimento di Umit

Nei prossimi episodi di Terra amara Umit rivelerà a Sevda di essere sua figlia, recriminandole il fatto di non averla mai cercata in tutti questi anni.

Sevda, spiazzata, le dirà che sta cercando di rimediare agli errori del passato.

Sarà così che andrà da lei, esponendole la sua versione: quando era molto giovane le fu strappata dalle braccia della sua famiglia appena venuta al mondo, per poi far perdere ogni traccia. Ma Umit non le crederà.

Il rapporto tra Umit e Sevda prenderà risvolti tragici quando Sevda proverà a convincere la figlia ritrovata a lasciar perdere Demir una volta per tutte. Durante un confronto a tre, Umit sarà decisa a uccidere Yaman, ma a morire sarà sua madre, che farà da scudo con il suo corpo a Demir.