Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda sabato 18 e domenica 19 novembre la famiglia Yaman si preparerà per la festa del piccolo Adnan che compirà gli anni. Nell' occasione Demir annuncerà che il bimbo porterà il nome del suo vero padre biologico Yilmaz. Intanto Umit confesserà a Sevda di essere sua figlia, provocando un infarto alla donna. Nel frattempo Fikret appiccherà il fuoco nelle stalle della villa degli Yaman per vendicarsi, ma Gaffur riuscirà a salvare la tenuta. Infine, Demir vorrà confessare la tresca con Umit a sua moglie.

Sevda ha un infarto a causa di una rivelazione di Umit

Umit confesserà a Sevda di essere sua figlia e la donna, completamente sconvolta dalla rivelazione, avrà un infarto e sarà ricoverata d'urgenza.

Nel frattempo, Zuleyha, che si trova in ospedale per ragioni diverse, riceverà la notizia da Mujgan e si precipiterà da Sevda. Anche Demir arriverà per essere al fianco dell'ex cantante durante questo difficile momento.

Dopo essersi ripresa Sevda proverà a spiegare alla figlia di non averla mai abbandonata, ma Umit rimarrà scettica. In questo contesto, Sermin farà la sua comparsa, ponendo a Sevda la domanda cruciale su chi sia Ayla (il vero nome di Umit): per evitare una risposta diretta la donna farà finta di essere confusa.

Nel frattempo Fikret invierà a Zuleyha delle foto compromettenti che ritraggono Umit in atteggiamenti intimi con Demir.

Adnan si chiamerà come il suo defunto padre

Nel frattempo Gaffur troverà dimora nella stalla della tenuta. Nel frattempo ai festeggiamenti del compleanno di Adnan presenzierà anche Umit, scatenando l'irritazione di Demir.

Quest'ultimo, intanto durante la festa, informerà che il bimbo porterà il nome del proprio padre biologico Yilmaz.

Intanto la stessa notte Fikret darà fuoco alla stalla degli Yaman: all'interno ci sarà Gaffur che riuscirà a scampare all'imminente pericolo e salverà anche la tenuta, mentre il responsabile dell' incendio sparirà nel nulla.

Demir e Fekeli organizzano un piano per attrarre Fikret

Il giorno successivo, Fekeli e Demir insceneranno una discussione al termine della quale Ali Rahmet rimarrà disteso a terra: sarà un piano ben orchestrato dai due uomini per attirare Fikret e farlo uscire allo scoperto. Puntualmente il nipote di Ali Rahmet raggiungerà lo zio e quindi capirà dell'inganno. A quel punto, il giovane ribadirà di non essere intenzionato a porre fine alla loro rivalità finché Demir non ammetterà pubblicamente che il suo defunto padre era una cattiva persona: una richiesta ovviamente inaccettabile per il ricco imprenditore.

A questo punto, Demir sarà ansioso che Zuleyha venga a conoscenza della sua tresca con Umit, anche se Sevda lo persuaderà ad avere ancora pazienza.