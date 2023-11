Le prossime puntate di Un posto al sole si concentreranno su Rossella e Riccardo. I due riusciranno a sposarsi? È presto per dirlo, anche perché le nozze potrebbero saltare improvvisamente a causa di Nunzio. Il ragazzo è ancora innamorato di Rossella e c'è la possibilità che il giorno delle nozze decida di interrompere la cerimonia. Proprio come fece il padre Franco, che per amore di Angela interruppe il matrimonio tra lei e Alessandro.

In arrivo la madre di Riccardo: Isabella e Rossella legano subito

I preparativi del matrimonio di Rossella e Riccardo procederanno tra alti e bassi.

I due torneranno a discutere animatamente a causa delle incomprensioni sul lavoro. Da qui, però, potrebbero sorgere nuovi problemi di coppia, anche perché il carattere di Riccardo talvolta si rivela spesso un ostacolo. Il dottor Crovi a più riprese si è dimostrato troppo geloso di Rossella, tanto che la ragazza ha rinunciato a chiedere a Nunzio di farle da testimone di nozze anche per questo motivo. Nei prossimi appuntamenti, però, a Napoli arriverà anche Isabella, la madre di Riccardo, che a quanto pare legherà subito con la nuora. La complicità delle due donne, però, potrebbe infastidire Crovi, che ha sempre parlato della poca stima per la madre, tanto da considerarla un'approfittatrice.

Nunzio ancora innamorato di Rossella: riuscirà a reprimere i suoi sentimenti?

Tra Rossella e Riccardo, oltre alle questioni lavorative, ci saranno altri problemi prima delle nozze? Se la ragazza dovesse schierarsi dalla parte di Isabella, per Crovi potrebbe essere un ulteriore motivo di scontro e le cose rischierebbero peggiorare con una dichiarazione di Nunzio.

Lo chef del Vulcano non ha mai smesso di pensare a Rossella e chissà se tra i due ci sarà un avvicinamento. La figlia di Silvia potrebbe cercare conforto in Nunzio dopo l'ennesimo litigio con Crovi e magari c'è la possibilità che si riaccenda la passione. Cammarota potrebbe anche decidere di non parlare con Rossella dei suoi sentimenti, ma il giorno delle nozze è possibile che sorprenda tutti con un gesto eclatante, come aveva fatto anche suo padre Franco con Angela.

Il matrimonio di Angela e Alessandro interrotto dall'arrivo Franco

Anni fa Angela stava per sposare Alessandro Palladini, ma proprio quando era sul punto di pronunciare il fatidico "sì" Franco è arrivato in moto fuori dalla chiesa. La figlia di Renato non ha potuto sposare un uomo che non amava ed è scappata via con Franco, lasciando la famiglia e tutti gli invitati senza parole. Una scena simile potrebbe ripetersi con Nunzio, se il giorno delle nozze non dovesse accettare l'idea di perdere per sempre la ragazza di cui è innamorato.