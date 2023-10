Nel corso delle prossime puntate di Terra amara in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, Zuleyha Altun volterà pagina dopo la morte di Yilmaz Akkaya e del marito Demir Yaman. La fanciulla però temerà il peggio alla stessa maniera del suo promesso sposo Hakan Gumusoglu prima di pronunciare il fatidico sì, a causa della scomparsa improvvisa del sindaco Lütfiye. Quest’ultima si presenterà in ritardo alla cerimonia destando parecchia preoccupazione, dopo essere stata messa alle strette da Vahap.

Trame turche, Terra amara: Sermin dà un ultimatum al genero Colak

Gli spoiler sui futuri episodi, svelano che Sermin per ottenere dei soldi si vedrà costretta a rubare un prezioso amuleto della piccola Leyla: la donna avrà presto i sensi di colpa per la sua azione, infatti scoppierà a piangere sotto lo sguardo della figlia Betul.

Intanto Lütfiye lascerà la villa Yaman, per andare a vivere con il nipote Fikret in una casa in affitto. Quest’ultimo invece rimarrà senza parole, nell’istante in cui Zeynep farà ritorno in città dopo diversi anni.

In seguito Sermin affronterà il genero Colak e gli darà un ultimatum, ovvero quello di divorziare da sua figlia Betul se continuerà a non mantenerla economicamente.

Vahap si scaglia contro il sindaco Lütfiye, Hakan e Zuleyha si sposano

Nel contempo Zuleyha non vedrà l’ora di convolare a nozze con il nuovo compagno Hakan: la persona che avrà il compito di sposare la coppia sarà Lütfiye. Il sindaco prima di raggiungere il luogo della cerimonia incontrerà per strada Vahap che si scaglierà contro di lei.

Lütfiye tarderà ad arrivare alla cerimonia, gli invitati all'evento inizieranno pertanto a sospettare che le sia accaduto qualcosa di grave. In un secondo momento, Altun chiederà alle forze dell’ordine di fare delle indagini sulla sparizione del sindaco, Hakan cercherà di tranquillizzarla.

A questo punto Lütfiye grazie a un autista si farà viva facendo fare un sospiro di sollievo, e rivelerà a tutti coloro che saranno presenti che Vahap le ha rubato la sua vettura per sfuggire all’arresto.

Finalmente Hakan e Zuleyha diventeranno marito e moglie, e al lieto evento non mancheranno i familiari e gli amici di entrambi. Dopo la cerimonia ci sarà una bellissima festa in un ristorante, e Altun non smetterà di sorridere per la troppa felicità. Inoltre Lütfiye regalerà alla novella sposa un braccialetto di diamanti, ereditato da sua madre. Le nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 si preannunciano già da ora ricche di emozioni e clamorosi colpi di scena. Le puntate della soap una volta andate in onda potranno essere riviste in replica su Mediaset Infinity.