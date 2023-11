Scoppia la polemica dei fan di Terra Amara per la durata eccessiva della soap nella prima serata di Canale 5. Dalla scorsa domenica l'appuntamento con la serie turca va in onda anche in prime time Mediaset registrando ascolti positivi con picchi che hanno sfiorato i tre milioni di spettatori e quasi il 25% di share.

Tuttavia, sui social, sono stati tanti gli spettatori e fan che hanno puntato il dito contro Mediaset per il fatto che la soap prosegue ben oltre la mezzanotte, ritenendo che questa durata sia troppo lunga per tutti coloro che sono abituati a seguire le puntate nella fascia pomeridiana.

Il debutto della soap con Zuleyha e Demir nella fascia serale di Canale 5

Dopo il successo di ascolti che la soap ha registrato in daytime, dove è riuscita a superare la soglia dei 3 milioni di spettatori e punte del 28% di share, Mediaset ha promosso la soap nella fascia serale.

Dal 5 novembre e per le successive sette settimane la messa in onda della soap turca è prevista anche in prima serata, con appuntamenti speciali che saranno trasmessi dalle 21.20 alle 24.30 circa.

Tre ore in compagnia dei protagonisti che popolano la cittadina di Cukurova, una nuova programmazione che permette alla soap di andare in onda sette giorni su sette.

Scoppia il caos per la durata eccessiva di Terra amara in prima serata su Canale 5

La scelta di programmare la soap in prima serata ha entusiasmato gli spettatori anche se, dopo la prima puntata, non sono mancate le polemiche come quelle legate alla durata eccessiva.

In tanti si sono lamentati del fatto che Mediaset abbia scelto di programmare tre episodi di fila della soap, i quali comportano la chiusura a mezzanotte e mezza circa.

Sul web c'è chi sostiene che avrebbero potuto trasmettere soltanto due episodi e quindi fare in modo che la soap chiudesse alle 23:30 circa, così da impedire a un vasto numero di spettatori di perdersi il terzo episodio che sfocia ben oltre la mezzanotte su Canale 5.

'Le puntate serali vanno tagliate', la polemica dei fan della soap

"Mediaset dovrebbe tagliare le puntate serali della soap e ridurle: è un impegno restare svegli fino alle 24:30, dato che il giorno dopo c'è tantissima gente che si sveglia presto per andare a lavoro", ha commentato un fan della soap sul web.

"Le puntate serali vanno ridotte e tagliate: bastano due episodi di fila e non per forza tre. Così rischiamo di perderci eventi e situazioni clou", ha scritto ancora un altro appassionato.

"Speriamo che dalla prossima settimana riducano la durata della soap di sera, perché diventa impossibile seguirla dall'inizio alla fine", ha sentenziato un altro utente puntando il dito contro la scelta Mediaset.