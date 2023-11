Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane, raccontano che ci sarà spazio per le vicende di Sevda, la quale si ritroverà messa alle strette per le bugie raccontate sul conto di sua figlia.

Dopo aver scoperto che Umit era realmente innamorata di Demir, la donna ha giocato sporco alle spalle degli Yaman, provando a farlo allontanare da Zuleyha.

Il suo doppio gioco, però, verrà scoperto e a quel punto la donna si ritroverà costretta a dover abbandonare la villa per sempre.

Umit perde la testa per Demir nelle nuove trame della soap turca

Sevda, fin dal primo momento è stata un punto di riferimento nella vita di Demir, al punto che il ricco imprenditore l'ha sempre considerata come una seconda mamma, ancor di più in seguito alla morte di Hunkar

Con l'arrivo di Umit a Cukurova, però, sono cambiate un po' di cose: con il passare delle puntate si scoprirà che la donna è la figlia segreta di Sevda e a quel punto, ci saranno degli eventi che porteranno grande caos nella vita degli Yaman.

Sì perché Umit perderà la testa per Demir e dopo una serie di notti di passione vissute insieme, non accetterà l'idea di essere stata rifiutata dall'uomo a favore di Zuleyha.

Umit proverà a fare di tutto per riconquistare Demir, ricorrendo anche a mezzucci sleali e cercherà così di creare scompiglio e caos nella vita della coppia.

Sevda gioca sporco con Zuleyha e Demir: anticipazioni Terra amara

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste su Canale 5, rivelano che Sevda in maniera subdola proverà a supportare sua figlia e anche lei cercherà in tutti i modi di mettere zizzania nel rapporto tra Zuleyha e Demir.

Insomma, la donna giocherà sporco alle spalle del ricco Yaman che continua a chiamarla mamma e fidandosi ciecamente di lei.

Il suo doppio gioco verrà ben presto a galla e, a quel punto, la reazione di Demir e Zuleyha sarà decisamente negativa: i due coniugi cacceranno via Sevda dalla loro villa e da questo momento in poi le diranno di non voler avere più nulla a che fare con lei.

Sevda viene cacciata fuori dalla villa Yaman

La donna verrà letteralmente sbattuta fuori dalla tenuta dagli altri dipendenti che, proprio come Demir, si sentiranno traditi e ingannati dalle bugie che la donna ha raccontato per supportare i piani diabolici di sua figlia.

Insomma la frattura tra Sevda e Demir sembrerà essere davvero irreparabile e, questa volta, la donna non potrà contare neppure sul supporto di Zuleyha, decisa ad estrometterla dalla sua vita dopo il tremendo torto subito da parte di una donna di cui si fidava ciecamente.