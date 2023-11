Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Tina si ritroverà ai ferri corti con Elena e tra le due nascerà una accesa discussione. Questa non sarà l'unica lite che terrà banco negli appuntamenti del talk show del mese di novembre, dato che al centro dell'attenzione ci sarà anche lo scontro tra Aurora e Roberta.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, si tornerà a parlare delle vicende di Brando, protagonista di una nuova esterna con Beatrix.

Tina perde le staffe con Elena nelle nuove puntate previste su Canale 5

Al centro delle nuove puntate di Uomini e donne ci continueranno a essere le vicende dei vari protagonisti del trono over: Elena e Maurizio, ad esempio, si ritroveranno a discutere in maniera piuttosto animata per colpa di Barbara.

Il motivo della discussione sarà legato al bacio che Barbara aveva dato a Maurizio durante la sfilata della registrazione precedente, tale da mettere in crisi Elena.

La dama, in studio, non ha nascosto tutta la propria disapprovazione per quanto successo, tanto da ritrovarsi ben presto anche ai ferri corti con Tina. Quest'ultima tornerà all'attacco e finirà per perdere le staffe nei confronti di Elena, dando il via ad uno scontro che si preannuncia intenso.

Aurora e Roberta ai ferri corti e scoppia la lite in studio

Gli spoiler delle prossime puntate del talk show Mediaset, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro acceso scontro che avrà come protagoniste Aurora e Roberta: le due dame del trono over si ritroveranno ai ferri corti in studio. Una lite che, anche questa volta, toccherà delle vette altissime.

Tra gli addii previsti nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne di questa edizione, spicca anche quello di Ermes: il cavaliere del trono over abbandonerà il programma definitivamente in questo modo rinuncerà alla possibilità di trovare la sua anima gemella in studio.

Brando si lascia andare ai baci in esterna

Per quanto riguarda il trono classico, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Brando tornerà al centro dell'attenzione, protagonista di un'esterna con Beatrix e una con Raffaella.

Due esterne significative per il tronista, dato che con entrambe le due pretendenti ci sono stati dei baci. Cristian, invece, ha scelto di concedersi un'uscita fuori dal programma con Valentina e in questo modo ha scontentato l'altra pretendente Virginia, amareggiata dal comportamento del tronista.