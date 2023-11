La terza stagione di Terra Amara sarà ricca di colpi di scena e le anticipazioni annunciano che presto ci sarà un altro lutto a Cukurova. Questa volta l'addio sarà per Mujgan che lascerà nella più totale disperazione Fekeli e il suo amato Fikret. La dottoressa sarà seppellita accanto a Yilmaz Akkaya e il funerale sarà molto toccante.

Fikret dovrà fare i conti con i suoi sensi di colpa, perché non farà in tempo a dire alla dottoressa quanto fosse importante per lui e la sua proposta di matrimonio non potrà mai concretizzarsi. Ci sarà preoccupazione anche per il futuro del piccolo Kerem Ali, rimasto orfano: a lui penseranno Fikret e Fekeli che saranno pronti ad impegnarsi per dargli un futuro con solide basi.

Mujgan lascerà Fikret pronta a trasferirsi a Istanbul

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che fra Mujgan e Fikret la relazione procederà tra alti e bassi, fino a quando la donna non deciderà di mettere la parola fine ai suoi tormenti. La dottoressa sarà stanca dell'ossessione di Fikret per Demir e molto spesso l'odio per Yaman avrà la priorità assoluta.

Dopo tutte le sofferenze che l'amore le ha provocato, la dottoressa chiuderà per sempre con Fikret e sarà pronta a costruirsi una vita con il piccolo Kerem Ali a Istanbul. Anche se con un certo dispiacere, Mujgan saluterà Fekeli e a lui affiderà il suo bambino per qualche giorno, il tempo di trovare una sistemazione nella città in cui andranno a vivere.

Il tragico volo di Mujgan e la disperazione di Fikret e Fekeli

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene una corsa contro il tempo che purtroppo non avrà un lieto fine. Fikret, infatti, dopo aver saputo della partenza di Mujgan, farà di tutto per raggiungerla in aeroporto per impedirle di salire sull'aereo, Con una proposta di nozze, il nipote di Fekeli, sarà certo di cambiare per sempre le vite di tutti.

Quando Fikret arriverà in aeroporto, però, si accorgerà che Mujgan è già in volo e tornerà a casa per comunicare allo zio le sue intenzioni di sposare la dottoressa al più presto. Mentre Fekeli e la sua famiglia festeggeranno le prossime nozze dei due innamorati, però, giungerà una notizia che farà calare il gelo al ranch. Il giornalista in radio parlerà di un incidente aereo che non ha lasciato scampo ai passeggeri e sarà facile intuire che Mujgan era proprio su quel volo.

Prossime puntate: la speranza nel futuro di Kerem Ali

La disperazione prenderà il sopravvento a casa Fekeli e Fikret non potrà mai perdonarsi per aver fatto soffrire Mujgan a causa del suo odio. Per Ali Rahmet la dottoressa era a tutti gli effetti una figlia e dopo aver perso Yilmaz dovrà affrontare un altro forte dolore. Nonostante la sofferenza, i due uomini penseranno subito al futuro di Kerem Ali e Fikret si offrirà di fargli da padre. Fekeli sarà d'accordo con suo nipote e insieme decideranno che il cognome di Kerem Ali sarà quello di Fekeli, in modo da potergli far usufruire della sua ricca eredità.