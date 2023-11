Il personaggio di Gaffur in Terra amara prossimamente vivrà degli alti e bassi, dalla morte della sua amata Saniye fino alla ritrovata felicità accanto a Gülsüm. Quest'ultima come lui è vedova, i due si sposeranno e insieme cresceranno la piccola Üzüm e il figlio di lei, Mehmet Ali.

Saniye perde la vita in un incidente stradale

Saniye è il pilastro della vita di Gaffur. Nonostante le abbia combinato qualsiasi tipo di guaio, dal tradimento con Seher fino a tenerla all'oscuro di aver ucciso Hatip, alla fine l'ha sempre perdonato, perché il loro amore è veramente forte.

Forse anche il pubblico si sarebbe aspettato per loro un lieto fine, ma purtroppo Saniye farà parte del gruppo delle morti celebri della quarta stagione di Terra Amara.

Gaffur si ritrova vedovo e da solo accudisce Üzüm

Saniye sarà vittima di un incidente stradale insieme a Gülten. Se per quest'ultima sembrerà esserci una minima possibilità di salvezza, per la prima la morte sarà sul colpo. Alla fine anche Gülten, nonostante l'intervento dei medici, non ce la farà, e Gaffur e Çetin si ritroveranno a dire addio alle rispettive consorti.

Gaffur improvvisamente dovrà darsi veramente da fare per cercare di non mandare in rovina la sua vita, anche perché c'è la piccola Üzüm da salvaguardare. La bambina non ha fatto in tempo a metabolizzare la morte della madre biologica, che presto si troverà ad affrontare anche quella di Saniye.

Gaffur si innamora di Gülsüm

Gaffur si dimostrerà un bravo papà: aiuterà la bambina a prepararsi per andare a scuola, le farà da mangiare e anche se ci sarà Züleyha sempre pronta ad aiutarlo, lui si rivelerà una vera guida per Üzüm. Gaffur, però, non sembrerà disposto a vivere la vita da vedovo troppo a lungo, poco dopo la morte di Saniye farà la conoscenza di Gülsüm, una giovane donna vedova (il marito è morto a causa di una grave malattia) e madre di un bambino, Mehmet Ali.

I due si conosceranno in città e poi avranno il loro primo appuntamento proprio a casa di Gaffur. Si racconteranno a vicenda il loro passato e Gaffur inviterà Gülsüm alle nozze di Fikret e Zeynep, che nei giorni seguenti si sposeranno a Villa Yaman.

Gaffur e Gülsüm si sposano

Gaffur e Gülsüm andranno talmente d'accordo che, secondo un flashforward che andrà in onda durante l'ultima puntata di Terra amara, convoleranno a nozze e cresceranno insieme Üzüm e Mehmet Ali.

Quest'ultimo diventerà un architetto di successo, mentre Üzüm realizzerà il suo sogno: diventare una pediatra.

Prenderà la specializzazione in Pediatria negli Stati Uniti, luogo in cui troverà anche lavoro, infatti successivamente Üzüm diventerà la responsabile del reparto di Pediatria del Chicago State Hospital.