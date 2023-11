Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano a essere al centro dei pettegolezzi di gossip. Nelle scorse ore, l'influencer milanese è tornata indirettamente a prendere posizione sul suo ex attraverso un like al commento di un utente del web che aveva fatto notare come il pianto di Basciano fosse durato solamente una settimana, visto che ha trascorso la notte di Halloween a cena con delle ballerine.

Il gesto di Sophie

Il giorno di Halloween, Sophie Codegoni ha deciso di andare a festeggiare con alcuni suoi amici. Tale gesto non è passato inosservato agli hater, tanto che l'hanno criticata sui social.

Un utente ha fatto notare che Sophie ha trascorso la notte di Halloween insieme ai suoi migliori amici, mentre Alessandro è stato avvistato a cena con alcune ragazze e ballerine. Un'altra fan invece ha preso le difese di Sophie e criticato Basciano: "Il pianto è durato mezza giornata".

Tra gli utenti che hanno messo un like a quest'ultimo commento, c'è stata anche la stessa Codegoni. Non è la prima volta che la 22enne mette dei like ai commenti contro il suo ex: dopo avere chiuso la relazione, Sophie aveva messo "mi piace" al commento di un utente in cui parlava dei ripetuti tradimenti di Alessandro Basciano nonostante Sophie lo avesse reso padre da pochi mesi.

Le interviste di Alessandro e Sophie a Verissimo

Dopo avere annunciato la fine della relazione con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è stata ospite a Verissimo per fornire alcuni retroscena. La diretta interessata ha raccontato nella prima intervista di avere le prove dei tradimenti e in particolare l'ultimo sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Inoltre ha riferito che Alessandro le avrebbe più volte fatto violenza psicologica tra le mura domestiche. In un seconda intervista a Verissimo, Codegoni ha raccontato di avere ricevuto uno schiaffo dal suo ex mentre erano a Mykonos, solo perché si è era fatta accompagnare dal manager di Alessandro in camera per sistemare i capelli.

Dal canto suo, Alessandro Basciano ha riferito a Verissimo di non avere mai dato uno schiaffo alla sua ex Codegoni: secondo lui, la colluttazione c'è stata solo perché Sophie si è messa in mezzo a un litigio fra lui e il suo manager. Dunque Alessandro con sarcasmo ha chiesto perché la sua ex voglia metterlo in cattiva luce raccontando un episodio di violenza che non c'è mai stato. In merito ai tradimenti il dj ha sostenuto di essere stato incastrato da Luzma: quest'ultima essendo una cantante sul trampolino di lancio avrebbe inventato di avere avuto un rapporto intimo con lui solo ed esclusivamente per avere visibilità anche in Italia.