All'interno della scuola di Amici di Maria è scoppiato l'Halloween-gate. Stando a un retroscena fornito dal blog Anticipazioni Tv, pare che i professori siano andati su tutte le furie con alcuni allievi tanto da aver richiesto un provvedimento disciplinare. A scatenare la rabbia dei docenti sarebbe stato lo stato pietoso in cui è stata lasciata la casetta dove risiedono i ragazzi al termine della festa di Halloween.

I professori chiedono un provvedimento disciplinare

In occasione del 31 ottobre, anche gli allievi di Amici 23 hanno avuto la possibilità di festeggiare la festa di Halloween.

Tuttavia la produzione si è raccomandata di mantenere l'ordine all'interno della casa una volta terminata la festa. A quanto pare però la richiesta non sarebbe stata rispettata, tanto che al termine dei festeggiamenti la casetta è risultata essere in condizioni pietose con piatti e bicchieri sparsi in ogni angolo. Dal momento che solamente alcuni allievi si sarebbero adoperati per rimettere la casetta in ordine, i professori si sarebbero riuniti e avrebbero deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di ballerini e cantanti coinvolti nell'Halloween-gate.

Attualmente non è dato sapere quali siano gli allievi del talent show coinvolti nell'Halloween-gate. Tuttavia il provvedimento disciplinare non è affatto una cosa da sottovalutare: i ragazzi che riceveranno la "punizione" potrebbero essere messi in sfida con un ragazzo esterno.

Nel caso dovessero uscire sconfitti potrebbero anche dire addio alla maglia e al loro banco.

Lo scorso anno, nel programma di Maria De Filippi è accaduto un episodio simile la notte di Capodanno: sebbene l'episodio sia stato messo a tacere dalla produzione, tra gli allievi coinvolti c'è chi è stato espulso immediatamente dalla scuola per avere ripetutamente infranto il regolamento e chi ha dovuto lasciare la scuola per aver perso la sfida esterna.

Il commento di alcuni utenti del web

L'Halloween-gate non è passato inosservato ai fan di Amici 23. Sui social, moltissimi utenti si sono detti curiosi di sapere quali siano gli allievi coinvolti nel provvedimento disciplinare. Altri utenti hanno ironizzato menzionando il Capodanno-gate dello scorso anno. Tra i vari commenti c'è chi ha criticato l'atteggiamento dei ragazzi, poiché alcuni non hanno ancora capito che non stanno all'interno di un reality show ma di un programma con delle regole ferree da rispettare.

Per capire quali siano le conseguenze della festa di Halloween e quali siano i ballerini e i cantanti coinvolti bisognerà attendere la messa in onda della puntata di domenica 5 novembre in onda su Canale 5 a partire dalle 14.