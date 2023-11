Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con Terra Amara e le anticipazioni rivelano che presto tra Zuleyha e Umit inizierà una lotta senza esclusione di colpi. La dottoressa farà di tutto per riavere Demir e non esiterà a comunicare a Zuleyha di essere incinta. La moglie di Yaman affronterà senza paura la sua rivale e fingerà di non crederle, ma quando sarà da sola scoppierà in un pianto disperato, rendendosi conto che l'arrivo di un bambino potrebbe far vacillare ancora una volta il suo matrimonio con Demir, proprio quando si era appena riconciliata con lui.

Zuleyha perdonerà il tradimento di Demir con Umit

Le prossime puntate di Terra amara raccontano che Zuleyha scoprirà il tradimento di Demir con Umit e non la prenderà bene. La donna non ci penserà due volte e lascerà suo marito che sarà sull'orlo della disperazione, tanto che sarà pronto a uccidere sé stesso e Umit. L'intervento di Zuleyha eviterà una tragedia e successivamente tra lei e suo marito ci sarà un lungo chiarimento.

Demir spiegherà a sua moglie che la sua vita non ha alcun senso senza di lei e le dirà anche che per lui non esiste alcuna donna più importante. Yaman racconterà a Zuleyha che Umit è molto pericolosa ed è anche una bugiarda compulsiva, pronta a fare qualsiasi cosa per separarli.

Alla fine Zuleyha perdonerà suo marito e gli darà un'altra possibilità.

Umit sconvolgerà Zuleyha rivelandole di aspettare un figlio

Le trame di Terra amara spiegano che dopo la riconciliazione, per Demir e Zuleyha non tornerà affatto la serenità. Umit, infatti, resterà in agguato e sarà pronta ad agire ancora per distruggere il loro matrimonio.

Questa volta la dottoressa inseguirà Zuleyha per parlarle e lei, sfinita dall'insistenza di Umit si fermerà ad ascoltare quello che ha da dire. La moglie di Demir avvertirà la sua rivale che se suo marito dovesse sapere che ha insistito per incontrala sarebbe pronto a farle qualcosa di brutto. Umit avrà già la risposta pronta: "Demir non farebbe mai del male alla madre di suo figlio".

Zuleyha la guarderà sconvolta e la dottoressa continuerà: "Sono incinta di Demir", aggiungendo che Adnan e Leyla presto avranno un fratellino.

Trame di Terra amara: Zuleyha crollerà al pensiero di perdere Demir

Zuleyha sarà incredula e sconvolta, ma fingerà sicurezza di fronte alle parole di Umit: infatti dirà di non credere a quel che dice e aggiungerà che - se dovesse essere vero - Demir le porterebbe via il bambino.

Così Umit rincarerà la dose in tono ironico, provando a provocare Zuleyha, che però resterà impassibile e le dirà anche che lei e Demir avevano già sospettato che prima o poi avrebbe inventato una gravidanza. La dottoressa sarà spiazzata dalla sicurezza ostentata da Zuleyha, la quale comunque quando sarà da sola in macchina crollerà in un pianto, pensando che suo marito avrà un figlio da un'altra donna.