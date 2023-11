Le puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente metteranno in luce ancora una volta la caparbietà di Zuleyha. La donna non comprenderà il motivo per cui Demir è stato accusato di tentato omicidio ai danni di Umit e crederà che Fikret sappia qualcosa in merito alle bugie che sta raccontando la dottoressa. Scoprirà che il fratellastro del marito è in fuga e si metterà sulle tracce di quest'ultimo riuscendo a trovarlo e prendendolo in ostaggio. Fikret però, con l'aiuto della zia Lutfiye, ne uscirà incolume, ma deciderà di recarsi alla polizia per smentire le dichiarazioni di Umit.

Il suo gesto magnanimo nei riguardi del fratellastro, però, si ritorcerà ben presto contro di lui.

Zuleyha blocca la fuga di Fikret

Zuleyha si renderà protagonista di scene al cardiopalma. Le dinamiche in questione si verranno a creare nel momento in cui Umit finirà in ospedale dopo essere caduta dalle scale in seguito a una lite con Fikret. Tutti gli indizi, però, sembreranno portare alla colpevolezza di Demir, perfino la deposizione della donna delle pulizie, che ha visto Yaman discutere con la sua padrona, sembrerà metterlo nei guai. Mentre Fikret si darà alla fuga la dottoressa si risveglierà in ospedale, ma decisa a rovinare la vita al suo ex amante deciderà di continuare ad accusare Demir della sua caduta.

Zuleyha non capirà perché il marito venga preso di mira. Non lo crederà colpevole tant'è che incaricherà un suo amico, ex dipendente della polizia, di indagare sulla misteriosa scomparsa di Fikret. Le indagini private di Altun andranno a buon fine: Fikret verrà rintracciato. Zuleyha lo prenderà in ostaggio e puntandogli una pistola chiederà il motivo per cui Umit ha detto tante bugie.

Fikret però, all'oscuro di quanto accaduto alla dottoressa, cercherà di allontanare da sé i sospetti. In ogni caso nella colluttazione Fikret riuscirà a sottrarre a Zuleyha la pistola.

Demir Yaman può lasciare la prigione

Fikret minaccerà di sparare a Zuleyha se gli uomini che hanno accompagnato la donna non lo lasceranno scappare.

A soccorrere il giovane ci sarà la zia Lutfiye, che lo aiuterà a fuggire, ma raccontandogli tutti gli avvenimenti accaduti in sua assenza, lo spingerà ad andare alla polizia per raccontare la verità. Fikret di fatto permetterà a Demir di lasciare la prigione libero da ogni sospetto, ma un nuova accusa mossa ai suoi danni impedirà a Fikret di lasciare la stazione di polizia.