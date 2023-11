Continuano gli appuntamenti con Terra Amara e le anticipazioni di sabato 11 novembre annunciano che per Demir e Fikret ci sarà la resa dei conti. Dopo aver teso una trappola a Yaman, Fikret lo rapirà e lo immobilizzerà. Al suo risveglio, l'imprenditore si troverà legato e prigioniero del fratellastro che gli parlerà del suo passato rivelando che hanno lo stesso padre. Tra i due uomini ci sarà uno scontro fisico molto duro e alla fine Fikret punterà la sua arma contro il fratellastro, ma non riuscirà a sparare.

Dopo quanto accaduto, Demir rimprovererà Zuleyha per non avergli detto tutto quello che sapeva.

Fikret deciderà di uscire allo scoperto con Demir

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 11 novembre raccontano che Fikret sarà deciso a portare avanti la sua vendetta senza ascoltare Lutfiye, Mujgan e Fekeli. L'uomo tenderà una trappola a Demir che quando si fermerà a prestare soccorso a un automobilista in panne sarà colpito alla testa e rapito.

Yaman si risveglierà legato a una sedia e scoprirà che a rapirlo è stato Fikret. Quest'ultimo inizierà a raccontargli tutta la sua storia, a partire dalla sofferenza che sua madre ha provato per colpa di Adnan Yaman che aveva abusato di lei per poi rinnegare suo figlio. Il giovane dirà a Demir di essere suo fratello, ma aggiungerà di non volere denaro da lui, vorrà invece che ammetta davanti a tutti che suo padre era un uomo cattivo.

Demir in preda ai dubbi andrà a Istanbul a cercare risposte

Yaman inviterà suo fratello a slegarlo, facendo leva sulla sua mancanza di coraggio e quando Fikret lo libererà dalle corde partirà un duro scontro fisico. I due uomini lotteranno corpo a corpo fino a essere sfiniti: alla fine Demir accuserà Fikret di non avergli parlato direttamente sin dall'inizio.

Il nipote di Fekeli punterà una pistola a suo fratello, ma non avrà il coraggio di sparare e andrà via pieno di rabbia, consapevole di aver complicato ulteriormente la situazione.

Demir sentirà il bisogno di andare a fondo alla questione e andrà a Istanbul per incontrare Esma, la donna che lavorava per la sua famiglia quando era un bambino.

Grazie lei Yaman avrà la conferma che quanto gli ha raccontato Fikret è vero, ma saprà anche che Sevda e Zuleyha erano state lì poco tempo prima.

Zuleyha spiegherà a suo marito le ragioni del suo silenzio

Demir sarà molto deluso da Zuleyha e Sevda che non gli hanno detto nulla del loro incontro con Esma. L'uomo arriverà alla villa e rimprovererà sua moglie per avergli nascosto una cosa così importante, ma Zuelyha spiegherà a suo marito di aver taciuto per tutelarlo, visto che sicuramente sarebbe andato da Fikret per risolvere la situazione in modo violento e sarebbe finita male per tutti.