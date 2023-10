Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto verrà a galla la verità su Demir e Fikret. Come annunciano le anticipazioni Fikret arriverà a sequestrare Demir e a rivelargli che sono fratellastri. Tra i due lo scontro sarà inevitabile, ma non servirà a risolvere nulla e la vendetta per Fikret sarà ancora una priorità.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan e Fekeli provano a far ragionare Fikret

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Fikret continuerà a portare avanti il suo piano per far pagare a Demir le colpe di suo padre.

Dopo aver lasciato lettere anonime, biglietti e aver teso delle piccole trappole per ostacolare l'azienda Yaman, Fikret sarà ancora pieno di risentimento. Le parole di Mujgan e Fekeli e l'arrivo della zia Lutfiye non serviranno a calmarlo e sembrerà sempre più deciso a rovinare la reputazione di Adnan Yaman, il padre che l'ha abbandonato da piccolo. Per screditarlo completamente agli occhi del figlio Demir, Fikret farà un ulteriore passo avanti, sequestrando il suo fratellastro. Yaman verrà sorpreso su una strada deserta con una trappola: pensando di soccorrere un uomo con l'auto in panne, Demir si fermerà a prestare soccorso.

Anticipazioni prossime puntate: Demir scopre la verità su Fikret

Le prossime puntate di Terra amara vedono Fikret uscire allo scoperto con Demir.

Il nipote di Fekeli tenderà una trappola a Yaman e lo sequestrerà dopo averlo colpito alle spalle con un bastone. Quando si sveglierà Demir si ritroverà legato a una sedia in un capanno abbandonato con di fronte Fikret. Yaman capirà subito che l'artefice delle lettere anonime e dei dispetti è il nipote di Fekeli, ma non riuscirà a spiegarsi il perché di tanto odio.

A quel punto Fikret inizierà a raccontargli tutta la sua storia, rivelandogli di essere il suo fratellastro e senza risparmiare l'inferno che sua madre ha dovuto vivere per colpa di Adnan Yaman. Demir non crederà a una sola parola su suo padre e continuerà a difendere il suo nome facendo infuriare Fikret.

Demir non crede alle parole di Fikret e difende il padre

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che ci sarà un aspro scontro tra Demir e Fikret. Dopo essere stato accusato di essere un codardo, il nipote di Fekeli slegherà Demir e tra loro inizierà una lotta che lascerà entrambi senza forze. Yaman accuserà il fratellastro di non aver avuto il coraggio di parlargli chiaramente e lui lo inviterà a sparare, ma Demir non ne avrà il coraggio. A quel punto sarà Fikret a puntare l'arma verso di lui, ma alla fine andrà via pieno di rabbia. Il confronto con Demir non servirà ad annullare l'odio di Fikret, che sarà già pronto alla prossima mossa con delle bombe da usare al più presto.