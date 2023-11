Nelle nuove puntate di Terra Amara Betul dimostrerà di avere intenzioni bellicose dopo il suo arrivo a Cukurova. La figlia di Sermin infatti stringerà un'alleanza con Umit Kahraman per vendicarsi della famiglia Yaman.

Betul fa ritorno a Cukurova

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Betul farà ritorno a Cukurova annunciando di aver divorziato dal ricchissimo marito Pierre, conosciuto quando studiava alla Sorbona di Parigi. La nuova arrivata acquisterà la casa che apparteneva un tempo ai suoi genitori grazie ai soldi ricavati dal divorzio.

Un gesto che susciterà la gioia di Sermin. Nel frattempo, i telespettatori italiani scopriranno che Betul nasconde un segreto. La giovane infatti informerà sua madre di avere intenzione di rovinare suo zio Demir, reo di averle escluse dalla successione alla morte di Serafettin, il padre di Hunkar. Di conseguenza, Betul avvertirà Sermin di non raccontare al ricco imprenditore che Sevda è la madre di Umit ma di sfruttare la situazione a loro vantaggio.

La figlia di Sermin vuole aiutare Umit a fare la guerra alla famiglia Yaman

Betul studierà un abile piano per avvicinarsi ad Umit (Hande Soral). L'ex moglie di Pierre infatti fingerà uno svenimento proprio davanti alla sua vettura per entrare in sintonia con lei.

Uno stratagemma che riuscirà alla perfezione visto che la dottoressa Kahraman instaurerà fin da subito un certo feeling con la nuova arrivata. In questa circostanza, Betul deciderà di giocare a carte scoperte rivelando di essere al corrente della relazione clandestina di suo zio con lei. La figlia di Sermin dimostrerà di stare dalla parte di Umit dandole il massimo supporto nel corso di una festa in onore della defunta Hunkar in programma al circolo di Cukurova.

Betul inoltre preciserà di avere intenzione di aiutarla per fare la guerra alla famiglia Yaman.

Betul fa in modo che Cukurova scopra la tresca tra Demir e Kahraman

La figlia di Sermin non esiterà a passare ad un nuovo piano per nuocere ai suoi parenti. Betul infatti farà tante copie di una foto compromettente della dottoressa Kahraman tra le braccia di Demir per poi tappezzarci tutta Cukurova.

In questo modo, i cittadini scopriranno che il ricco imprenditore era infedele a sua moglie con la direttrice dell'ospedale. Il triangolo amoroso formato da Demir, Zuleyha e Umit diventerà così di dominio pubblico. Il figlio di Hunkar non saprà come fermare le malelingue sul proprio conto mentre Betul e Sermin si feliciteranno della riuscita della loro macchinazione diabolica.