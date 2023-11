Cambio programmazione per La promessa dalla metà del mese di dicembre. Con lo stop provvisorio per le vacanze natalizie di Amici e di Uomini e Donne, l'appuntamento quotidiano con la soap opera spagnola infatti guadagnerà spazio nella fascia del primo pomeriggio. Gli spettatori potranno quindi assistere alla messa in onda di puntate extra-large della durata di un'ora, che saranno trasmesse subito dopo l'appuntamento quotidiano con Terra amara.

Cambio programmazione per La Promessa: la soap si allunga a dicembre

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle modifiche da metà dicembre, complice lo stop di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici 23 per la sosta natalizia.

Le due trasmissioni di Maria De Filippi si fermeranno per qualche settimana e, al loro posto, ci sarà spazio per la messa in onda di puntate più lunghe del solito de La Promessa.

Subito dopo il consueto appuntamento nel daytime feriale Mediaset con lo sceneggiato turco Terra Amara (che continua a macinare ottimi ascolti e punte del 25% di share), infatti la linea passerà ai nuovi episodi della soap spagnola che vede protagonisti Manuel e Jana.

Insomma Mediaset ha scelto di puntare sulla serie iberica per la fascia del primo pomeriggio, con la messa in onda di episodi speciali che torneranno a superare la soglia di un'ora di trasmissione, proprio come accadeva in piena estate.

La soap opera spagnola può prendere il posto di Terra amara nel 2024

Non è escluso poi che nel corso del 2024 la soap torni ad avere una programmazione regolare su Canale 5 da 30-35 minuti al giorno.

Al termine delle puntate della quarta e ultima stagione di Terra amara, infatti, potrebbe essere proprio la soap iberica La Promessa a ereditarne lo slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45, assicurando così un buon traino alle trasmissioni di Maria De Filippi.

Jimena finge di essere incinta e inganna Manuel nelle prossime puntate della soap

Intanto le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa previste in tv rivelano che Jimena si renderà conto che rischia di perdere per sempre suo marito dopo che il loro matrimonio si ritroverà a subire la prima battuta d'arresto.

La donna correrà subito ai ripari e, per evitare il peggio, metterà in scena una finta gravidanza illudendo così il suo compagno di essere in dolce attesa.

Un pretesto col quale riuscirà a evitare che possa maturare la decisione di troncare il loro matrimonio, dato che Manuel resterà profondamente spiazzato dall'idea di poter diventare padre per la prima volta.

Un duro colpo per Jana che, quando scoprirà la notizia della gravidanza, resterà pietrificata e non potrà fare altro che accettare tale situazione, ormai disposta a mettere da parte per sempre quello che di bello c'è stato con il suo amato.