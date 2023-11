Molti colpi di scena sorprenderanno il pubblico di Terra amara nella puntata di domenica 3 dicembre. Le anticipazioni annunciano che Mujgan rivelerà a Zuleyha che suo marito l'ha tradita, mostrandole una foto come prova. La dottoressa Hekimoglu, infatti, verrà a sapere che Umit era l'amante di Fekeli e si vendicherà di lei in questo modo dopo una brutta discussione.

I destini di Mujgan e Zuleyha sembreranno adesso viaggiare in parallelo, visto che entrambe le donne lasceranno i loro uomini per una nuova vita altrove. Fikret e Demir inizieranno così una corsa contro il tempo per impedire le partenze di Mujgan e Zuleyha.

La grande delusione di Mujgan e il ritorno a Cukurova

Mujgan e Zuleyha torneranno protagoniste e dopo essere state rivali per molto tempo i loro destini viaggeranno su binari paralleli. Tutto avrà inizio quando Mujgan scoprirà che Fikret è fuggito dopo che Umit, perso l'equilibrio, è caduta dalle scale, lasciandola in gravissime condizioni. La dottoressa Hekimoglu resterà evidentemente delusa anche dal sapere che Umit e Fikret avevano una relazione, per questo tornerà a Cukurova. Dopo aver chiesto perdono a Fekeli per aver lasciato il ranch di nascosto si recherà da Umit. Mujgan non sopporterà in particolare l'idea di essere stata tradita da quella che credeva fosse una sua amica: "Non immaginavo quanto potessi essere spregevole", le dirà.

La dottoressa Kahraman non riuscirà a capire il perché di quelle parole e Mujgan sarà più chiara. Le rinfaccerà di averle soffiato il posto da primario e di averle mentito sulla reale natura del suo rapporto con Fikret. Dopo il duro scontro, Mujgan uscirà dalla stanza, profondamente delusa.

Scontro tra Mujgan e Umit in ospedale

Per Mujgan arriverà il momento di riflettere sugli errori commessi in passato con Zuleyha e Yilmaz e si renderà conto di dover chiedere scusa alla moglie di Demir. La donna darà appuntamento alla sua ex rivale e le chiederà perdono per tutto il dolore che le ha provocato per amore di Yilmaz.

Successivamente, Mujgan rivelerà a Zuleyha che Umit non è soltanto la complice di Fikret, essendo stata anche l'amante di Demir. Come prova delle sue parole, la dottoressa mostrerà alla donna una foto che ritrae suo marito in compagnia di Umit. Zuleyha riuscirà a mantenere la calma e fingerà di sapere già tutto. "Ho già perdonato Demir", racconterà a Mujgan. In realtà, appena resterà da sola, Zuleyha crollerà per la terribile notizia che mette a repentaglio il suo matrimonio.

Zuleyha e Mujgan in partenza verso una nuova vita

Dopo aver saputo del tradimento con Umit, per Zuleyha non avrà più senso il matrimonio con Demir e per questo non vorrà più restare a villa Yaman. La donna venderà il 25% delle sue azioni per avere il denaro necessario a ricominciare una vita altrove con i bambini.

Mentre Zuleyha sarà in partenza con i suoi figli, Mujgan lascerà per sempre Fikret e partirà per Istanbul dove potrà lavorare e costruire una vita con Kerem Ali. Fikret, avendo capito di aver perso la donna che ama, si precipiterà in aeroporto per farle la proposta di nozze. Demir, invece, appena saputo della partenza di sua moglie correrà al porto per fermarla.