Nelle puntate di Terra Amara in onda prossimamente i telespettatori dovranno prepararsi a dire addio a due protagoniste: Saniye e Gulten perderanno la vita in seguito a un incidente stradale. Come svelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia le due domestiche, decise a denunciare le malefatte di Hasmet e del figlio, due personaggi che a breve entreranno a fra parte del cast della soap, verranno investite mentre cercano di cambiare una ruota dell'auto. A investirle saranno proprio i due malfattori, che non si fermeranno a prestare soccorso.

Saniye morirà sul colpo, mentre Gulten verrà trasportata in ospedale, ma nonostante l'intervento dei medici non ce la farà. A rendere il tutto ancora più triste sarà che Gulten, da pochi giorni, aveva scoperto di essere incinta del suo primo figlio.

Saniye e Sevda vogliono denunciare Hasmet

La dinamica della morte delle due donne prenderà il via con l'ingresso nel cast di un uomo perfido, Hasmet Colak. La prima apparizione avverrà nel momento in cui si troverà a spiare da lontano Zuleyha e Sevda mentre occultano il cadavere di un ladro. Da questo momento in poi sarà una spina nel fianco per la famiglia Yaman, tanto da cominciare a usufruire in maniera impropria dei loro terreni. Per tale ragione Saniye e Gulten decideranno di porre fine a tale comportamento e saranno pronte a denunciarlo alla gendarmeria.

Durante il tragitto in auto una ruota si bucherà, così Gulten e Saniye decideranno di scendere dal mezzo di trasporto per sostituirla. La ruota scivolerà via e le due donne si metteranno incautamente a seguirla nel bel mezzo della carreggiata. Proprio in quell'istante sulla strada si troveranno a passare a tutta velocità Hasmet con il figlio.

L'auto dei due uomini prenderà in pieno le domestiche e Saniye morirà sul colpo.

Gulten incinta perde la vita

Gulten, invece, sarà ancora viva e verrà trasportata di corsa in ospedale. La situazione sarà delicata e Zuleyha, Gaffur e Cetin si troveranno a osservare la domestica da dietro un vetro. Cetin sarà addolorato per le condizioni della moglie, anche perché da poco tempo la coppia aveva scoperto di essere in attesa del primo figlio.

MA Gulten esalerà l'ultimo respiro, e Cetin perderà la moglie e il figlio in un solo momento. Il dolore di tutti per la perdita delle due domestiche sarà molte forte. Hasmet sembrerà farla franca, visto che nessun testimone ha assistito all'incidente.