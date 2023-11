Nei prossimi episodi della soap turca Terra Amara, la protagonista Zuleyha Altun, dopo aver rischiato di morire e aver perso il terzo figlio che aspettava, avrà un faccia a faccia con Fikret Fekeli all’oscuro del marito Demir Yaman. Non si tratterà di alcun tradimento, dato che la fanciulla vorrà convincere il nipote di Ali Rahmet Fekeli a rinunciare alla sua spietata vendetta contro il fratellastro.

Spoiler turchi, Terra amara: Fikret arrestato con l’accusa di aver causato l’incidente di Zuleyha

Nelle nuove puntate, i telespettatori vedranno Zuleyha agire alle spalle del marito Demir.

Tutto comincerà quando il ricco imprenditore Yaman metterà fine alla tresca clandestina intrapresa con Umit. A un certo punto, sua moglie Altun annuncerà di aspettare il terzo figlio. Purtroppo la felicità per la coppia durerà poco, poiché Zuleyha avrà un gravissimo incidente stradale che metterà in pericolo la sua vita e quella della creatura che porta in grembo: a prestare soccorso alla fanciulla, a sorpresa sarà la nuova ri,vale Umit.

A seguito del ricovero in ospedale della moglie, Demir apprenderà dai medici che ha perso il figlio che aspettava. Zuleyha non la prenderà bene quando verrà a conoscenza del suo aborto, visto che non riuscirà a trattenere il pianto. Fikret finirà dietro le sbarre del carcere, con l’accusa di essere coinvolto con l’incidente di Altun.

Umit obbliga Sevda ad aiutarla a riconquistare Demir, una donna rovina il matrimonio di Fadik e Rasit

Umit si ricongiungerà con la madre Sevda, quando le dirà di non averla abbandonata in passato: la dottoressa, però, obbligherà la cantante ad aiutarla a riconquistare Demir. Sevda non avrà altra scelta oltre a quella di sottostare al ricatto della figlia, con la consapevolezza che Yaman non smetterà mai di amare Altun.

Anche Fadik si troverà in una situazione complicata, poiché il giorno del suo matrimonio con Rasit, apparirà una donna che, oltre a sostenere di essere la moglie del suo sposo, le dirà che hanno un figlio.

Altun e il marito litigano, Sermin indaga sulla dottoressa Umit

Zuleyha avrà una discussione accesa con il marito Demir per aver dato il nome del defunto Yilmaz a un campo che apparteneva a sua madre Hunkar: Sermin coglierà l’occasione per risvegliare la gelosia di Yaman.

Nel contempo Sermin mentre farà delle indagini sulla vera identità di Umit con la convinzione che stia nascondendo qualcosa, troverà nello studio della dottoressa un pezzo di carta in cui sarà scritto il nome Ayla Cağlayan. Sermin non perderà tempo per svelare al cugino Demir ciò che ha scoperto su Umit.

Per finire, Altun incontrerà Fikret all'insaputa del marito con l’obiettivo di convincerlo a mettere da parte una volta per tutte il suo odio verso suo marito.