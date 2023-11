In Terra Amara Demir andrà fuori di sé quando scoprirà che Ümit aspetta un bambino da lui. In realtà è solo una pantomima messa su dalla ragazza per provare ad avvicinarsi al suo ex amante, ma le conseguenze a cui andrà incontro saranno molto gravi. Demir incaricherà i suoi uomini di rapire Ümit e portarla in uno studio medico per farla abortire. La ragazza, però, riuscirà a salvarsi grazie all'intervento della madre Sevda.

Züleyha sa che Ümit è incinta di Demir

A Çukurova ci sarà l'inaugurazione della fondazione dedicata a Hünkar Yaman, creata per dare ai bambini meno abbienti la possibilità di avere un'istruzione degna.

Ci saranno in ballo diversi progetti di alfabetizzazione, e Züleyha e Demir vorranno presentarli alla stampa. Durante la conferenza, però, ci sarà una presenza indesiderata: Ümit.

Züleyha sa già che la donna ha avuto una relazione con il marito, ma sarà messa al corrente di un'altra cosa che lui ancora non sa: è incinta di quattro mesi e il padre è proprio Demir.

Anche Demir scopre che presto diventerà padre

Züleyha sarà abbastanza infastidita dalla presenza della donna, Demir proverà a calmarla e parlerà con Ümit in disparte: se ne deve andare, la sua presenza non è gradita. Allora Ümit lo scioccherà rivelandogli che aspetta un bambino da lui.

Lei crederà che Demir possa prenderla bene e magari riavvicinarsi a lei per adempiere ai suoi doveri di padre, invece sarà di tutt'altro pensiero: "Non riconoscerò mai quel bambino, Ümit devi abortire".

La ragazza gli dirà che non è intenzionata a farlo: nella sua testa penserà che tanto la sua gravidanza è solo una finzione, quindi può andare avanti con questa messinscena per quanto vuole. Non immaginerà nemmeno che invece dovrà fare i conti con la spietatezza di Demir.

Demir vuole fare abortire Ümit

Ümit si troverà nella sua macchina, quando improvvisamente dal sedile posteriore sbucherà un uomo che le punterà una pistola alla tempia e la narcotizzerà con del cloroformio.

Ümit perderà i sensi e si risveglierà in uno studio medico dove un ginecologo sarà pronto per praticarle l'aborto. È stato Demir a incaricare ai suoi uomini a rapirla e portarla da questo medico.

Ümit appena si renderà conto di ciò che sta succedendo, proverà a scappare e ci riuscirà. A salvare la ragazza ci penserà Sevda. Chiamerà la polizia, considerando che lo studio è illegale, e farà salire la figlia a bordo della sua macchina per portarla in un posto sicuro: il ranch di Fekeli.

Sevda gli racconterà ciò che la ragazza sta passando a causa di Demir e ovviamente Fekeli la accoglierà a braccia aperte. Il soggiorno, però, non durerà molto a lungo: la notizia della relazione tra Demir e Ümit diventerà di dominio pubblico e Fekeli non se la sentirà di accogliere a casa l'amante di un uomo sposato.