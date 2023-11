Non c'è pace per Clara in Un posto al sole che dopo aver perso le speranze con Eduardo, che ha provato inutilmente a far cambiare, dovrà vedersela anche con Alberto. Scoperto che Clara sta nascondendo Sabbiese, le prometterà che porterà via suo figlio, considerandola una madre scellerata e capace di mettere in pericolo un bambino.

Nel frattempo Lara si convince di uscire dal carcere molto presto, senza sapere che Gabriella ha stretto un patto con Marina, finalizzato a eliminarla. Ferri ha fatto un passo indietro consapevole delle conseguenze. Il nuovo piano è quello di mettere Martinelli in cattiva luce davanti alle altre detenute: come andrà a finire?

Un posto al sole anticipazioni: Clara disperata per le pressioni di Alberto

Dopo ciò che è successo a Rosa e Manuel, che per fortuna si sono salvati, Eduardo fugge disperato con Tony e decide di trovare appoggio in un appartamento di una persona a lui molto cara. Si tratta di Clara, che non riesce a dire di no all'uomo che comunque ama. La situazione si complica non poco quando Alberto viene a sapere della decisione di Clara.

Palladini, che già aveva tentato di ottenere la custodia esclusiva del figlio, coglie questa occasione per minacciare Clara e farle pressione: il suo obiettivo è quello di portarle via il piccolo Federico.

Scossa e preoccupata dalla fermezza di Alberto, Clara trova un po' di conforto nell'amica Rosa.

Lara sta per cadere nella trappola di Gabriella

Roberto e Marina saranno molto preoccupati per la scarcerazione di Lara, che sta per arrivare.

La signora Giordano cercherà di mantenere la calma e di dare coraggio a Ferri, che non sembra avere così fiducia nel piano che hanno escogitato ai danni di Martinelli.

La situazione si smuoverà quando Lara sarà sul punto di cadere nella rete di Gabriella, che cosa le accadrà?

Una misteriosa donna arriva al Caffè Vulcano

Nella puntata di lunedì 20 novembre arriverà un nuovo personaggio femminile che darà una svolta alle trame.

La misteriosa donna catturerà l'attenzione del Caffè Vulcano, chi sarà? Rossella avrà un altro acceso scontro con Riccardo in merito a una questione lavorativa. I loro punti di vista molto diversi sulla professione li faranno allontanare, proprio ora che stanno per sposarsi?

In tutto ciò Nunzio non smetterà di soffrire vedendo la ragazza della quale è perdutamente innamorato ormai distante da lui. Nonostante il dolore non riuscirà nemmeno questa volta a farsi coraggio e a dichiarare a Rossella cosa prova per lei, preferendo rimanere in disparte.