Scoppia la polemica tra i fan di Terra amara per la durata delle puntate serali in onda su Canale 5. Dal 5 novembre l'appuntamento con la serie turca viene trasmessa su Canale 5 anche la domenica sera con tre episodi di fila in onda dalle 21:25 alle 00:30 circa.

Gli ascolti hanno premiato la scelta di Mediaset, ma sui social c'è chi ritiene che l'idea di andare ben oltre la mezzanotte sia irrispettosa nei confronti del pubblico over che segue le vicende di Zuleyha e degli altri protagonisti di Cukurova.

Scoppia la polemica per la durata di Terra amara in prima serata

Pensata come soap del primo pomeriggio, seguita in primis da una vasta fetta di spettatori over compresi nella fascia di età che va dai 60 agli 80 anni, dalla scorsa settimana Terra Amara ha conquistato anche la fascia della domenica sera.

Mediaset ha deciso di programmare sette appuntamenti speciali, così da sfidare le fiction trasmesse nella stessa fascia oraria su Rai 1.

La soap va in onda subito dopo Paperissima Sprint e si protrae, con tre episodi di fila, fino a mezzanotte e mezza.

Una programmazione che sui social ha scatenato un po' di polemiche, dato che in tanti sostengono che non si sia tenuto conto del fatto che c'è un vasto pubblico over che non riesce a stare sveglio fino a quell'ora.

'Poco rispetto per gli over', la polemica dei fan contro i vertici Mediaset

"Mia nonna è disperata perché non riesce a seguire i tre episodi della domenica sera. Mediaset dovrebbe ridurre la durata e trasmettere al massimo due puntate, ma non tre di fila", ha scritto un utente sui social.

"Tenendo conto che le soap sono seguite soprattutto dal pubblico over, direi che è irrispettoso non tener conto di questo fattore e trasmettere le puntate serali fino a mezzanotte e mezza", ha commentato qualcun altro contro la durata del serale.

"L'idea di mandare in onda Terra amara ben oltre la mezzanotte è sinonimo di poco rispetto per il pubblico anziano. Ai tempi de Il Segreto chiudevano entro le 23:30 e dovrebbero fare la stessa cosa anche questa volta", ha sentenziato ancora un altro utente.

Ascolti positivi per il debutto della soap nella fascia serale

Tuttavia, malgrado le critiche social, Mediaset ha confermato l'appuntamento in prime time anche nella serata del 12 novembre.

Una scelta dettata in primis dagli ottimi ascolti che la soap ha registrato dopo la prima puntata serale, seguita da una media di circa 2,6 milioni di spettatori pari al 15,50% di share, con picchi che hanno sfiorato anche il 25% in seconda serata, al termine della fiction trasmessa sulla rete ammiraglia Rai.