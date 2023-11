Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 novembre rivelano che Tancredi verrà investito per strada da una vettura e si ritroverà in serio pericolo di vita in ospedale. Per il marito di Matilde sarà strettamente necessario il ricovero, mentre Vittorio si mostrerà scosso da quanto è accaduto, dato che tale episodio avverrà in seguito a uno scontro tra lui e Tancredi.

Nelle puntate spazio anche ad Agata, che deciderà di iscriversi a una scuola serale di disegno, ma il padre Ciro non sarà per niente d'accordo con la sua scelta.

Vittorio ricatta Tancredi nelle prossime puntate de Il Paradiso 8

Vittorio Conti metterà alle strette Tancredi ricattandolo per la questione dell'incendio al mobilificio dei genitori di Matilde, di cui è stato uno degli artefici.

Sant'Erasmo si renderà conto di non avere via di scampo, ma prima chiederà a Conti di dargli ancora un po' di giorni prima di raccontare tutto a sua moglie.

Nel frattempo ricatterà Diletta, la giornalista che ha in mano il dossier contenente tutta la verità sull'incendio e che ha passato le notizie a Conti.

Tancredi viene ricovero in ospedale dopo aver perso conoscenza

Diletta informerà Vittorio del ricatto che sta subendo da parte di Tancredi e a quel punto avverrà lo scontro tra i due uomini.

Nella concitazione, però, accadrà un evento imprevedibile: Tancredi verrà investito per strada da una automobile.

Le sue condizioni di salute richiederanno il ricovero immediato in ospedale, dato che perderà i sensi.

Un duro colpo per Vittorio, che si mostrerà alquanto scosso e preoccupato per quello che è successo al marito di Matilde.

Ciro si oppone alla decisione di Agata

Agata intanto si ritroverà a fare i conti con la proposta di Roberto Landi, che dopo essere rimasto colpito dai disegni dei suoi abiti le consiglierà di perfezionarsi ancora di più iscrivendosi a una scuola serale di disegno.

La sorella di Maria prenderà in considerazione tale proposta: le piacerebbe poter frequentare un corso in grado di insegnarle ancora di più le tecniche per diventare una stilista a tutto tondo.

La ragazza si recherà così dal padre Ciro per informarlo della sua decisione, iscriversi a questo corso serale che non le ruberebbe tempo dal lavoro. Peccato che la reazione del padre non sarà delle migliori: Ciro si opporrà con fermezza alla richiesta della figlia e non sarà per niente d'accordo con l'iscrizione a questa scuola di disegno.