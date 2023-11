In base alle trame degli episodi di Terra Amara in onda da lunedì 6 a domenica 12 novembre Lutfiye farà leggere a Fikret le lettere scambiate tra Adnan Yaman senior e sua madre. In questo modo il ragazzo verrà a conoscenza del legame forte che avevano i due. Inoltre Zuleyha e Demir si sposeranno, mentre Fekeli avrà un infarto quando si accorgerà che è stato Fikret l'autore del fallito attentato all'azienda di Demir. Lutfiye accetta di tornare a vivere a Cukurova per cercare di fermare Fikret

Nelle puntate di Terra amara in onda dal 6 al 12 novembre, Fekeli inviterà Lutfiye a ritornare a vivere a Cukurova.

Solo così potranno cercare di fermare Fikret, il quale è desideroso di vendicarsi di Demir. La donna darà il suo assenso. Intanto Yaman e Zuleyha dopo molto tempo sembreranno essere molto innamorati. L'uomo però le chiederà nuovamente scusa per il comportamento avuto in passato e le farà la proposta di matrimonio. Per i due sposini arriverà il momento di godersi la vita insieme.

Zuleyha, Sevda e Gulten salvano la vita ad una bambina

Fikret non sarà contento quando apprenderà che Umit prova dei forti sentimenti per Demir. Quest'ultimo tornerà dopo il viaggio di nozze con Zuleyha e si recherà al ristorante per vedere Erkan e Dursun. Per Yaman però la serata finirà male, in quanto si picchierà con Ramazan, il vetraio che aveva ingiuriato Sevda. Non appena la giovane Altun scoprirà quanto successo al marito, andrà nella vetreria e con una spranga di ferro colpirà violentemente ogni cosa.

Nel frattempo Mujgan porrà Fikret davanti ad un ultimatum: restare con lei o continuare il suo proposito di vendetta. In tutto questo Demir aiuterà una persona che era rimasta ferma con la sua auto, ma sarà aggredito da un personaggio misterioso. Zuleyha, Gulten e Sevda invece interverranno prontamente per salvare una bambina e la accompagneranno in ospedale.

Successivamente Yaman apprenderà che è stato Fikret a disonorare la sua famiglia con quei manifesti. Dopo un dialogo con la moglie, si infurierà perché lei era a conoscenza di tutto.

Cetin accusa Fikret dell'infarto di Fekeli

Fekeli sarà colto da un infarto, quando si accorgerà che è Fikret l'autore dell'attentato non andato a buon fine all'azienda di Demir.

Intanto quest'ultimo sarà presente quando Cetin accuserà l'uomo di avere procurato l'infarto di Fekeli. Inoltre in tutta la cittadina si discuterà del fatto che Fikret, ha raccontato ai giornali che sua madre ha subito delle violenze da parte di Adnan Yaman senior. Poco dopo Lutfiye esporrà a Fikret le missive, nelle quali sono spiegate il profondo legame che ha unito la madre al suo padre biologico. Infine di fronte a questa situazione, l'uomo deciderà di andare in Germania, mentre Demir renderà pubbliche le corrispondenze così da rivalutare la figura dello Yaman senior.