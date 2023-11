In base alle trame degli episodi de La Promesa in onda da lunedì 6 a venerdì 10 novembre Gregorio confesserà a Romulo che Pia è incinta. Il maggiordomo sarà deluso perché i domestici gli hanno tenuto nascosto una così importante. Inoltre Manuel volerà insieme a Jana sopra la tenuta ed inizieranno a tornargli in mente degli aspetti riguardanti il passato.

Gregorio si vendica di Don Romulo e gli confessa una verità scabrosa

Lunedì 6 novembre Don Romulo e Gregorio non ce la faranno a trovare un accordo. Il responsabile dei maggiordomi riuscirà a vendicarsi del suo acerrimo nemico e gli confesserà qualcosa, che non sarebbe mai dovuta uscire.

Romulo non potrà che essere scioccato e si renderà conto che questa cosa, potrebbe portare tante problematiche nei precari equilibri della tenuta.

Nell'episodio di martedì 7 novembre, Romulo non si sarà ancora ripreso da quanto rivelatogli da Gregorio. Il signor Baeza dovrà far fronte ad una questione, che mai avrebbe pensato di dover gestire. L'uomo soprattutto verrà venire meno tutte le convinzioni fino a quel momento avute. Tra l'altro ragionerà se fidarsi più dei domestici, che fino a quel momento ha ritenuto sempre leali, visto che gli hanno tenuto segreta una cosa così scabrosa.

Manuel va nella rimessa ed incontra Jana

Secondo le anticipazioni di mercoledì 8 novembre, Romulo è venuto a conoscenza del fatto che Pia è in attesa di un bambino e che ha raccontato questa cosa solo a Candela e Gregorio.

A sentire i dialoghi di Baeza e del capo maggiordomo sarà Petra, la quale sarà determinata a vendicarsi contro la governante, da sempre la sua più acerrima nemica.

Nella puntata di giovedì 9 novembre, anche se aveva apertamente affermato il suo totale disinteresse a tornare a volare, Manuel comunque si recherà nel capannone dove è tenuto il suo aereo.

In questo luogo vedrà Jana, la quale gli dirà di avere contribuito attivamente alla sua riparazione insieme a Catalina. Per Lujan ed Esposito sarà un bel momento, in quanto avranno modo di rivivere i momenti passati. Sia da quando entrambi avevano manifestato l'idea di scappare insieme, fino a quando ha perso la memoria e ha finito con sposare Jimena.

Manuel chiede a Mauro notizie su Jana

In base agli spoiler di venerdì 10 novembre, il momento di idillio vissuto con Manuel, porterà Jana a cercare in ogni modo di riavvicinarsi a lui. La ragazza inviterà l'uomo a volare insieme. Lujan acconsentirà a tale richiesta. Quando passeranno sopra la tenuta, Manuel percepirà il profumo di camomilla ed inizieranno a tornargli in mente delle esperienze passate. A questo punto il ragazzo si confronterà con Mauro, per avere delle notizie sulla Esposito e per capire se realmente hanno avuto uno stretto legame.