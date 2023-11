Prosegue la messa in onda di Terra Amara e nelle puntate in programma dal 13 al 16 novembre 2023 su Canale 5 Demir cadrà nella trappola organizzata ai suoi danni da Umit Kahraman e Fikret Fekeli. La dottoressa inscenerà di volersi togliere la vita costringendo l’ex amante a prestarle soccorso. Fikret documenterà tutto con una macchina fotografica e il suo obiettivo sarà far vedere gli scatti a Zuleyha.

Trama Terra amara: Zuleyha rischia di scoprire il tradimento del marito Demir

Nell’episodio di lunedì 13 novembre Mujgan aiuterà Umit a vendicarsi dell’ex amante Demir.

Nasconderà un bracciale della collega nella vettura di Yaman. Zuleyha troverà il bracciale, ma Demir la depisterà con una scusa, facendole credere di aver accompagnato Umit a casa qualche giorno prima. Demir, però, sospetterà che la dottoressa Kahraman sia decisa a far scoprire la sua infedeltà alla moglie.

Gaffur è stato cacciato di casa da Saniye, per questo si introdurrà nella piccola villa, appartenente a Mujgan, per farsi un bagno.

Gulten delusa dal comportamento di Gaffur

Nella puntata di martedì 14 novembre, Mujgan si scaglierà contro Zuleyha dopo aver beccato il suo dipendente Gaffur nella sua villa.

Gulten invece, sempre più delusa dal fratello, farà sapere a Fadik che il fratello ha impegnato un suo terreno senza consultarla.

Umit fa credere a Demir di essere disposta a togliersi la vita

Gli spoiler su ciò che accadrà mercoledì 15 novembre raccontano che Demir affronterà Umit e le ribadirà ancora una volta di aver messo fine alla loro tresca clandestina. L’imprenditore arriverà anche a minacciare la sua ex amante, quando lei sembrerà disposta a non mollare la presa.

Successivamente Umit e Fikret metteranno in atto un piano per smascherare Demir agli occhi di Zuleyha. Umit chiamerà con estrema urgenza Demir e gli dirà al telefono di essere in procinto di farla finita, visto che non può vivere senza di lui. In realtà si tratterà di una trappola, visto Fikret sarà pronto a scattare delle fotografie quando Demir correrà a casa di Umit per salvarla.

Demir Yaman caccia Gaffur dalla sua tenuta

Nella puntata di giovedì 16 novembre Gaffur dovrà fare i conti con la furia del suo padrone Demir, perché quest'ultimo scoprirà da Gulten che il fratello si è intrufolato abusivamente nella piccola villa.

Demir sarà già abbastanza con i nervi tesi a causa di Umit, per questo caccerà l’ex capomastro dalla sua villa nel peggior modo possibile.