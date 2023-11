Questo martedì 7 novembre si è svolta la seconda registrazione di Uomini & Donne prevista per questa settimana. Un'anticipazione che è trapelata quando le riprese erano ancora in corso, è quella del debutto di Ida Platano sul trono dopo l'addio ad Alessandro. Il sito SuperGuida Tv, intanto, fa sapere anche che in studio si è parlato anche del ritorno di un altro storico protagonista del Trono Over: Armando Incarnato ha ripreso posto nel parterre maschile dopo mesi d'assenza.

Sorpresa nel cast giovane di U&D: Ida si rimette in gioco

Uno dei colpi di scena della puntata di U&D che è stata registrata il 7 novembre, è sicuramente quello del ritorno in studio di Ida Platano.

La parrucchiera, però, non ha ripreso posto nel parterre del Trono Over come tanti fan si aspettavano da quando si sono diffuse le prime voci di crisi sul suo rapporto con Alessandro: la bresciana è la nuova tronista e da ora in poi affiancherà Brando e Cristian.

La 42enne si è presentata ai suoi corteggiatori e al pubblico con un video su Witty Tv nel quale ha parlato del suo passato, del figlio Samuele e dell'ultima relazione che avuto: dopo 11 mesi d'amore con Alessandro Vicinanza ha deciso di interrompere la storia che è nata sotto i riflettori nel novembre del 2022.

Torna Armando

Alla fine della registrazione che si è svolta nel pomeriggio del 7 novembre, è trapelata un'altra inattesa anticipazione: Armando Incarnato è tornato in studio e ha ripreso posto nel parterre maschile del Trono Over.

Il napoletano mancava dagli Elios dallo scorso maggio: l'edizione 2023/2024 di U&D, infatti, è iniziata senza il cavaliere e nessuno ha mai fatto accenno ai motivi della sua assenza davanti alle telecamere.

In questi mesi l'uomo non si è mai esposto sui social network per spiegare perché non partecipasse più al dating-show e ora i fan sono stati informati del suo inaspettato rientro nel cast "senior" della trasmissione.

Nella stessa giornata, dunque, il programma condotto da Maria De Filippi ha riaccolto due suoi storici protagonisti: Ida è diventata tronista e Armando ha ripreso possesso del suo posto nel parterre.

Le difficoltà di Gemma a U&D

Le dame e i cavalieri sono ancora i protagonisti delle ultime puntate di U&D: Gemma, ad esempio, ha cercato di riallacciare un rapporto con Silvio.

Accantonata la relazione con Maurizio (che ha lasciato il programma insieme ad Elena una settimana fa), Galgani si è riproposta a Venturato ma ha ricevuto un "due di picche".

Tensioni anche tra Alessio e Claudia a causa dell'ex fidanzato di lei: la donna ha respinto il tentativo di riavvicinamento del suo compagno del passato, ma Pili Stella non ha nascosto la sua delusione per gli ultimi accadimenti.