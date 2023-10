Terra Amara continua a raccontare le vite dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano grandi colpi di scena. Presto Fikret fingerà di lasciare la città, ma sarà pronto a una nuova vendetta contro Demir. Con l'aiuto di Umit, l'uomo tenderà una trappola a Yaman per fotografarlo in compagnia della sua amante. Umit fingerà di volersi togliere la vita per convincere Demir a restare con lei e dare a Fikret l'opportunità di scattare le foto da inviare a Zuleyha. Il matrimonio degli Yaman sarà di nuovo a rischio.

Anticipazioni Terra amara: la trappola di Fikret e Umit

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto per Demir ci saranno nuovi problemi. Dopo aver ritrovato la felicità con Zuleyha, lascerà Umit e sarà pronto a dedicarsi totalmente alla sua famiglia. Fikret, invece, fingerà di ascoltare i consigli di Fekeli e lascerà Cukurova per voltare pagina, ma non sarà così. Sarà più agguerrito che mai e si presenterà a casa di Umit per unire le loro forze e distruggere la famiglia Yaman. La dottoressa, delusa dall'abbandono improvviso di Demir, non esiterà ad accettare la proposta di Fikret e sarà pronta a elaborare con lui un piano infallibile. L'obiettivo sarà quello di rendere pubblica l'infedeltà di Demir e farlo allontanare da Zuleyha.

Anticipazioni prossime puntate: Umit finge di volersi uccidere

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori il piano di Umit e Fikret contro Demir e Zuleyha. La dottoressa telefonerà a Yaman nel cuore della notte dicendogli di volerla fare finita a causa della fine della loro relazione. Demir correrà da Umit, ignaro che in casa ci sia anche Fikret, per dissuaderla dal compiere l'insano gesto.

La dottoressa insisterà affinché Demir resti con lei quella sera e lui accetterà controvoglia, solo per timore che possa commettere qualche sciocchezza. Yaman sarà accanto a Umit e la abbraccerà, proprio secondo i piani, e Fikret fotograferà tutto.

Le foto saranno pronte per essere spedite a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir e Umit verranno fotografati da Fikret mentre saranno abbracciati.

Il nipote di Fekeli sarà molto soddisfatto dal risultato ottenuto, perché grazie a quelle immagini potrà mettere in guardia Zuleyha su suo marito. La felicità di Demir e la moglie, conquistata a fatica, sarà nuovamente appesa a un filo e questo farà tremare Yaman. Fikret non riuscirà a perdonare Demir e sarà pronto a spedire a Zuleyha le immagini che lo ritraggono in compagnia di Umit. Il nipote di Fekeli sistemerà le foto in una busta che sarà indirizzata direttamente a Zuleyha.