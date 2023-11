In Terra Amara la morte di Müjgan segnerà un po' anche la fine di Fikret. Lui che non l'ha mai veramente messa in prima piano, la perderà per sempre proprio nel momento in cui le avrebbe voluto chiedere di sposarlo. La cosa lo lascerà senza parole e con il cuore a pezzi.

Müjgan cambia vita e si trasferisce a Istanbul

Müjgan non vorrà più sentire parlare di Fikret: non è disposto a metterla al primo posto, così deciderà di mollare tutto a Çukurova e di farsi una nuova vita insieme a Kerem Ali a Istanbul. Andrà a lavorare in un clinica privata, occupazione trovata anche grazie all'aiuto di Lütfiye.

Fikret si pentirà per aver dato retta alla testa piuttosto che al cuore, così con un anello di fidanzamento in tasca correrà all'aeroporto di Adana pronto a farle la proposta di matrimonio, ma purtroppo non riuscirà a raggiungerla in tempo.

Fikret deciso ad abbandonare la vendetta contro Demir

Fikret tornerà a casa e farà vedere a Fekeli e Lütfiye l'anello che vorrebbe dare a Müjgan. Dentro di lui sa che l'avrebbe dovuto fare prima, ma non ha mai trovato il coraggio. "Sappi che non è mai troppo tardi", dirà Fekeli provandolo a rincuorare, anche se gli ricorderà che lui gli aveva chiesto di non far soffrire Müjgan visto il dolore che ha provato a causa del matrimonio con Yilmaz.

"Zio ti prometto che non lo farò più, non le spezzerò il cuore nuovamente", dirà Fikret mostrandosi fiero.

Tuttavia, la sua affermazione lascerà Fekeli e la zia Lütfiye un po' titubanti.

Fekeli e Lütfiye danno la loro benedizione per il matrimonio tra Fikret e Müjgan

Fikret rassicurerà Fekeli dicendogli che per amore di Müjgan è disposto anche a rinunciare alla sua vendetta contro la famiglia Yaman. Affermerà anche che non gli importa più nulla delle provocazioni di Demir.

Al momento l'unica cosa che gli interessa è che Müjgan accetti la sua proposta e che metta l'anello al dito.

Per amore sarà disposto a fare tutto, anche ad andare a vivere a Istanbul o negli Stati Uniti, sarà solo lei a decidere: vuole dare a Müjgan la felicità che merita. Fekeli e Lütfiye crederanno alle sue buone intenzioni e in qualche modo daranno la loro benedizione, ma una brutta notizia sconvolgerà il bel momento.

Müjgan muore in un incidente aereo

La conversazione avrà come sottofondo la radio, che annuncerà una notizia sconvolgente: "Un aereo che stava percorrendo la tratta Adana - Istanbul si è schiantato vicino a Konya, i motivi al momento sono ancora sconosciuti. Secondo le prime indiscrezioni non ci sarebbe nessun sopravvissuto. A bordo erano presenti 111 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Tra le vittime spiccano il presidente del consiglio di Adana Ömer Sabri Çetinel e la dottoressa dell'ospedale di Çukurova Müjgan Akkaya".

Fikret scoppierà in un piatto senza pace, Fekeli e Lütfiye non crederanno a ciò che hanno appena sentito. Il sogno del ragazzo di un futuro insieme alla sua amata si è volatilizzato in un nano secondo.