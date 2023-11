Una protagonista di Terra Amara sarà sempre più spietata. Si tratta di Umit Kahraman, che non reagirà per niente bene quando Demir Yaman la vorrà per sempre fuori dalla sua vita e soprattutto da Cukurova. Umit, in preda alla furia, minaccerà di ucciderlo per tutto il dolore che le ha fatto passare e proprio quando premerà il grilletto della sua pistola ci sarà una persona pronta a salvarlo. Si tratta di Sevda, che non avrà nessuna intenzione di vederlo morire per mano della figlia.

Trame turche Terra amara: Demir ordina a Umit di lasciare Cukurova, Sevda muore

Sevda (Nazan Kesal) ricatterà Demir (Murat Ünalmış) per provare ad avvicinarlo a Umit (Hande Soral): se non le darà dei soldi andrà dalla polizia e denuncerà Zuleyha per aver ucciso un ladro. Non avendo altra scelta Demir le consegnerà dei soldi e una macchina per consentirle di lasciare Cukurova con Umit. Mentre saranno in viaggio Umit dirà alla madre di non essere incinta di Demir e che ha inscenato la cosa solo per provare a stare con lui.

Umit, però, vorrà un altro confronto con Demir. Si vedranno in una strada isolata e lui le ordinerà di andarsene da Cukurova con Sevda. Umit, invece, si scaglierà contro di lui per averla lasciata e per averle fatto credere che avrebbero avuto un futuro insieme.

“Mi hai ingannato e pagherai tutto”, dirà Umit puntandogli una pistola contro. Appena si renderà conto della pazzia della figlia, Sevda cercherà di impedirle di uccidere Demir: quando premerà il grilletto Sevda si metterà in mezzo e proteggerà Demir con il suo corpo.

Saniye sospetta che Cumali voglia fare del male a Uzum e lo colpisce alla testa

Nel frattempo a Villa Yaman Saniye (Selin Yeninci) si infastidirà parecchio quando vedrà l’operaio Cumali particolarmente vicino alla piccola Uzum (Neva Pekuz). Visti gli ambigui atteggiamenti non esisterà a colpirlo in testa. Saniye si spaventerà per quello che ha fatto e sarà proprio in quell'istante che Uzum le confesserà che Cumali è il suo vero padre.

L'uomo verrà ricoverato in condizioni critiche, ma fortunatamente riuscirà a salvarsi. Quando verrò dimesso dall’ospedale avrà modo di parlare con Saniye e Gaffur (Bülent Polat) e raccontare le sue intenzioni: non vorrà che i due si allontanino dalla bambina, ma desidererà trascorrere solo del tempo insieme a lei. Saniye si tranquillizzerà parecchio, ma molto presto scoprirà che l'uomo le ha raccontato solo una marea di bugie.