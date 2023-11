Il futuro di Fadik è radioso e nelle prossime puntare di Terra Amara riuscirà a realizzare il sogno di diventare mamma. Insieme a Raşit avrà due bambini, Kenan e Filiz. Il primo sarà un ufficiale dell'esercito, la seconda studierà giurisprudenza e diventerà un'avvocatessa.

Fadik e la storia tormentata con Raşit

Nella puntata andata in onda il 21 novembre Fadik ha finalmente convolato a nozze con Raşit. La cerimonia si è svolta in municipio, ma al loro rientro in villa Züleyha ha organizzato una bella festa che avrà un finale agrodolce. Giungerà una donna, una certa Zeynep, che ammetterà di essere la moglie di Raşit e di avere anche un bambino con lui.

Fadik dalla disperazione brucerà l'abito da sposa e non vorrà più rivederlo. Solo successivamente si scoprirà che il primo matrimonio di Raşit non era legale: i due si sono uniti con una cerimonia religiosa, ma si sono lasciati e questa Zeynep è tornata per provare solo a estorcere dei soldi alla famiglia Yaman. Alla fine Fadik perdonerà Raşit e vivranno il loro matrimonio felici.

Fadik scopre di aspettare il suo primo bambino

La svolta nella loro vita arriverà durante la quarta stagione, quando Fadik un giorno inizierà ad accusare dei strani sintomi, ma non darà molto peso alla cosa. Successivamente si troverà in cucina a preparare la çorba e anche in quel caso si sentirà male, solo che il tutto avverrà in presenza di Züleyha.

La ragazza ammetterà alla sua padrona che accusa spesso degli attacchi di nausea e in più da diverso tempo non ha più il suo ciclo. Per Züleyha non ci saranno dubbi: Fadik è incinta. Le due donne non riusciranno a trattenere la gioia e si abbracceranno. Züleyha le chiederà se ha accennato a Raşit dei malesseri avuti di recente e lei risponderà di no.

A dire la verità Fadik non saprà come dare la notizia al marito, anche perché temerà per la sua reazione.

Il futuro dei piccoli protagonisti di Terra amara

Alla fine, però, le cose andranno bene. Raşit sarà felice di diventare padre e durante il finale di serie si scoprirà che nel futuro di Fadik ci sono un bambino e una bambina.

La ragazza diventerà la mamma di Kenan e Filiz. Il primo da grande farà carriera nell'esercito diventando ufficiale, mentre la seconda si laureerà in giurisprudenza e sarà una delle migliori avvocatesse di tutta Çukurova.

Il futuro dei piccoli di Terra amara sarà radioso per tutti. Adnan sarà un regista di fama mondiale, mentre Leyla prenderà in mano le redini della holding di famiglia. Stessa sorte per Kerem Ali che insieme alla figlia di Fikret, Müjgan, dirigerà l'azienda di Fekeli. Üzüm, invece, realizzerà il suo sogno: diventerà una pediatra e sarà a capo del dipartimento di Pediatria del Chicago State Hospital.