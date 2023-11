Müjgan morirà nella terza stagione di Terra amara. Sarà vittima di un incidente aereo, ma Fikret si sentirà colpa per ciò che l'è successo. Prima di partire lei l'ha messo davanti una scelta: lei o la vendetta contro Demir e lui ha preferito quest'ultima. La ragazza ha deciso così di cambiare vita e andare a Istanbul, ma purtroppo quella scelta l'è costata la vita e Fikret non si darà pace per questo sentendosi in colpa soprattutto nei confronti di Kerem Ali: ancora così piccolo e si trova già orfano di entrambi i genitori.

La famiglia Fekeli scopre che Müjgan è morta

Fikret verrà a conoscenza dell'imminente partenza di Müjgan per Istanbul. La ragazza non sopporta più la sua sete di vendetta nei confronti di Demir, così lo metterà davanti a una scelta: la loro storia d'amore o il compimento del suo piano vendicativo e Fikret sceglierà la seconda opzione. Solo successivamente si pentirà e proverà a raggiungere Müjgan in aeroporto per farle la proposta di matrimonio.

Lei, però, sarà già sull'aereo, così Fikret si prometterà di chiederla in sposa una volta tornata a casa. Un incidente, però, cambierà le carte in tavola: l'aereo su cui viaggerà Müjgan cadrà e non ci sarà nessun superstite.

Fikret si sente responsabile per la morte di Müjgan

A Çukurova si terranno i funerali di Müjgan che devasteranno la famiglia Fekeli e quando rientreranno a casa Fikret si rifugerà nella camera della donna insieme al piccolo Kerem Ali. "Piccolino ti manca la tua mamma, vero?", dirà Fikret tra le lacrime, pensando che se non si fosse tirato indietro con Müjgan probabilmente lei sarebbe ancora lì con loro.

"Sai Kerem Ali la tua mamma manca tanto anche a me, perdonami ti prego è morta per colpa mia", continuerà a dire Fikret singhiozzando. La scena, però, avrà anche uno spettatore: Fekeli.

Fekeli prova a confortare Fikret

Fekeli non riuscirà a vedere il nipote in quelle condizioni e farà qualsiasi cosa pur di dargli il suo conforto.

"Zio come riuscirò a darmi pace, se Kerem Ali è orfano è solo per colpa mia", dirà Fikret tra le lacrime, ma lo zio proverà a rincuorarlo dicendogli che purtroppo non possiamo sfuggire al nostro destino e non possiamo nemmeno cambiarlo, l'unica cosa che si può fare è stringere i denti e andare avanti.

Fikret guarderà il piccolo Kerem Ali e gli prometterà che da quel momento in poi qualsiasi cosa della sua vita sarà volta a farlo crescere nel migliore dei modi e con tutto l'amore possibile. Infatti sarà proprio Fikret a crescere il bambino e a farlo diventare un uomo di successo. Dopo la morte di Fekeli, Fikret si sposerà con Zeynep. I due faranno dai genitori a Kerem Ali, che diventerà il nuovo capo dell'azienda di famiglia insieme a Müjgan, la bambina che Fikret avrà con la moglie e che chiamerà così proprio in onore del suo grande amore.