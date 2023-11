Nelle terza stagione di Terra amara secondo le anticipazioni la dottoressa Umit fingerà di essere incinta pur di riavere al proprio fianco Demir. Ma Yaman non si lascerà convincere dalla donna e la farà rapire per portarla in una clinica privata e costringerla ad abortire. La dottoressa riuscirà però a scappare e con l'aiuto di Sevda troverà rifugio a casa di Fekeli. Nel frattempo Betul distribuirà per tutta Cukurova delle foto di Demir con Umit e renderà di dominio pubblico il tradimento di Yaman verso la moglie.

Demir furioso chiederà a Umit di abortire

Umit non avrà alcuna intenzione di gettare la spugna e nonostante i continui rifiuti di Demir si ingegnerà per farlo separare da Zuleyha. La dottoressa metterà in atto un altro piano rivelando a Zuleyha di essere incinta e successivamente si presenterà alla festa dell'azienda Yaman per dare la notizia a Demir. L'uomo andrò su tutte le furie e non si farà intenerire dalle lacrime di Umit. "Se avrai quel bambino non lo riconoscerò mai", tuonerà Demir chiedendole di abortire. La dottoressa non si fermerà qui e continuerà a portare avanti il suo piano tormentando Yaman.

Ore di paura per Umit, ma Sevda sarà pronta a salvarla dai rapitori

La gravidanza di Umit sarà solo una finzione e la dottoressa userà un cuscino per simulare la pancia da futura mamma.

In qualche modo la donna riuscirà a convincere tutti di aspettare un figlio da Demir e lui perderà la pazienza passando all'azione. Mentre sarà alla guida, Umit sarà fermata da un uomo che le punterà contro una pistola. In un primo momento la donna penserà ad una rapina e gli offrirà i suoi gioielli, ma lui la farà addormentare.

Umit verrà rapita e sarà trasferita in una clinica privata dove alcuni medici la costringeranno ad abortire per ordine di Demir. La dottoressa sarà terrorizzata, ma riuscirà a scappare grazie all'arrivo della polizia. Ad aspettarla, in macchina, ci sarà Sevda ma lei in un primo momento non la vedrà e continuerà a correre, inseguita dai rapitori.

Fekeli accetterà la richiesta di Sevda e proteggerà Umit

Sevda riuscirà a ritrovare sua figlia che salirà nella sua auto e sarà portata in un luogo sicuro. Umit resterà qualche giorno a casa di Fekeli, convinto da Sevda ad ospitarla. Presto però le acque si agiteranno nuovamente, infatti Betul distribuirà per tutta Cukurova le foto di Demir e Umit per rendere pubblico il tradimento a Zuleyha. Le immagini arriveranno anche nelle mani di Ali Rahmet che si infurierà con Umit, convinto che sia stata lei a diffondere le voci del tradimento. Nel frattempo, Demir continuerà a cercare Umit e nessuno saprà dove si nasconde.