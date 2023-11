Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Alessandro Vicinanza si ripresenterà nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, ma non per corteggiare la sua ex fidanzata Ida Platano.

Armando invece non prenderà parte alle prossime puntate del talk show: sulla sua assenza non verranno forniti ulteriori dettagli bensì calerà il silenzio.

Il tronista Cristian, in ultimo, si ritroverà a fare i conti con l'uscita di scena di Valeria, la quale deciderà di non ripresentarsi in trasmissione.

Alessandro non ritorna per corteggiare la sua ex Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne

Alessandro Vicinanza sarà al centro delle prossime puntate del talk show dei sentimenti di Canale 5 dato che deciderà di rimettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

A distanza di poco più di un mese dalla fine della sua relazione con Ida Platano, il cavaliere napoletano preciserà di non essere rientrato per cercare di far breccia nel cuore dell'attuale tronista.

Alessandro non intende dunque corteggiare la sua ex fidanzata, dato che ormai considera la loro relazione definitivamente chiusa e archiviata.

Vicinanza intende così voltare pagina e andare avanti, tanto che nel corso dei nuovi appuntamenti si lascerà andare ad un ballo con Roberta Di Padua, con la quale già in passato aveva provato ad approfondire la conoscenza.

Armando Incarnato assente in trasmissione, è silenzio sui motivi

Con le prossime puntate del talk show dei sentimenti di Canale 5 non passerà inosservata neppure l'assenza di Armando Incarnato.

Dopo aver ripreso parte alla trasmissione con tanto di polemiche e discussioni in studio, Armando non ha partecipato alle ultime due registrazioni.

A colpire è stato il silenzio calato su questa sua assenza in studio, dato che Maria De Filippi e gli opinionisti del talk show non hanno proferito parola sul perché non fosse presente.

I fan non hanno ricevuto risposte neppure dal diretto interessato: sui social il cavaliere napoletano ha scelto di non dare spiegazioni.

Cristian decide di chiudere con Valeria nelle nuove puntate

Il tronista Cristian, infine, deciderà nel corso delle prossime puntate di portare in esterna la giovane Valentina, con la quale sarà protagonista di un incontro fuori dagli studi del talk show.

Valeria, invece, non tornerà in trasmissione: dopo aver preso la decisione di andare via dal parterre non si è più presentata in studio.

Cristian ha accettato la sua decisione e, in trasmissione, ha fatto sapere che non farà nessun passo avanti nei confronti della corteggiatrice, considerando chiusa la loro conoscenza.