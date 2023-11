L'appuntamento con Beautiful prosegue con nuovi episodi su Canale 5 e le anticipazioni della settimana dal 13 al 18 novembre annunciano ancora tensioni. Brooke si sentirà messa da parte dai Forrester che non la inviteranno alla loro festa per essersi schierata dalla parte di Hope. La donna accuserà Taylor di sfruttare la situazione e allontanarla da suo marito. La contesa della custodia di Douglas coinvolgerà l'intera famiglia, ignara del fatto che Sheila sia ancora in agguato. La donna, infatti, riuscirà a convincere Deacon a nasconderla in casa sua, mentre Hope si recherà dal padre in cerca di consigli.

Hope contro Thomas per la custodia di Douglas

Le anticipazioni di Beautiful dal 13 al 18 novembre rivelano che Hope non avrà nessuna intenzione di cedere alla richiesta di Thomas e lasciare che Douglas vada a vivere con lui ed Eric. Lo scontro sarà inevitabile, ma nessuno dei due sarà disposto a fare un passo indietro. La famiglia si ritroverà divisa, tanto che quando i Forrester si riuniranno per festeggiare il ritorno di Finn non inviteranno Brooke e Liam. Questa decisione sarà vista come un affronto generato da Taylor e Steffy e secondo la signora Logan madre e figlia stanno usando Douglas per separarla da Ridge. Hope si sentirà imbarazzata all'idea che i suoi problemi con Thomas possano causare una separazione tra Brooke e suo marito.

Trame Beautiful: Hope sentirà il bisogno di vedere Deacon

Brooke si sentirà messa da parte dalla famiglia Forrester. La donna metterà in guardia Hope chiedendole di non cedere mai alle richieste che le faranno, anche se si tratta di Douglas. La moglie di Liam, indecisa sul da farsi, penserà di andare a chiedere consiglio a suo padre, ignara di quello che Deacon sta vivendo.

Sharpe, infatti, sarà in forte difficoltà con Sheila che, dopo averlo sedotto con l'inganno, si troverà ancora a casa sua e non avrà intenzione di andare via. Quando arriverà l'agente di sorveglianza, Sheila si nasconderà pregando Deacon di reggerle il gioco e lui sarà costretto ad ascoltarla.

Tra Taylor e Brooke sarà di nuovo guerra aperta

Deacon non sarà affatto contento di coprire Sheila, anche perché si renderà conto della sua pericolosità. La donna gli racconterà che per inscenare la sua morte è arrivata ad amputarsi un dito e questo sconvolgerà Sharpe. Presto per Deacon arriveranno ancora ostacoli da superare, visto che Hope avrà intenzione di bussare alla sua porta in cerca di un consigli. Tra Taylor e Brooke, invece, dopo una lunga tregua tornerà a esserci guerra aperta. La signora Logan non esiterà ad accusare la sua rivale di usare la questione di Douglas per allontanarla da Ridge. Brooke sarà convinta che il primo obiettivo di Taylor sia tornare con suo marito e lo scontro tra le due donne non tarderà ad arrivare, come i vecchi tempi.