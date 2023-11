Nelle prossime puntate di Terra Amara Gülten scoprirà di essere incinta e organizzerà una bella cenetta per rivelare al marito che presto diventerà papà. La coppia, però, non riuscirà a tenere nascosta la cosa, così correrà a Villa Yaman per annunciare che presto un bambino arriverà nelle loro vite. Il più emozionato di tutti sarà Gaffur, che non vedrà l'ora di diventare per la prima volta zio.

Gülten prepara una sorpresa per Çetin

Gülten si troverà a casa e organizzerà una serata veramente speciale per il suo Çetin. Quando rientrerà da lavoro lo accoglierà con un caloroso abbraccio e lui capirà che è successo qualcosa di bello.

Çetin vedrà che la moglie gli ha anche preparato alcuni dei suoi piatti preferiti, non è possibile che non ci sia nulla di speciale nell'aria. Sarà proprio in quel momento che Gülten non riuscirà più a trattenersi e gli rivelerà qualcosa di veramente speciale.

'Çetin diventerai padre'

"Amore mio, sappi che oggi è il giorno più felice della nostra vita", gli dirà Gülten con occhi sognanti. Çetin non riuscirà a capire che cosa stia accadendo fino a quando la moglie toglierà dalla tasca del cardigan un paio di calzine da neonato: "Çetin diventerai padre".

Il ragazzo non riuscirà a crederci, abbraccerà la moglie e piangerà dalla gioia.

Gaffur scopre che diventerà zio

I due non riusciranno a mantenere la novità per sé, così correranno subito a Villa Yaman per svelarla ai loro familiari e agli amici.

Gaffur sarà sorpreso nel vedere la sorella lì nella tenuta a tarda notte e penserà che sia successo qualcosa di brutto. "Niente brutte notizie stavolta", esordirà Gülten scambiandosi un'occhiata dolce con il marito.

Fadik non avrà nemmeno bisogno di sentirla, capirà subito che la sua migliore amica aspetta un bambino e non esiterà ad abbracciarla.

Gaffur, invece, rimarrà attonito quando capirà che presto diventerà zio e anche lui non smetterà di piangere.

La morte di Gülten e Saniye

Le urla di felicità attireranno nella cucina della villa anche Züleyha, che quando scoprirà che Gülten è incinta non esiterà ad abbracciarla. La tenuta sarà in festa e anche Lütfiye e Fikret saranno felici della notizia, perché nella quarta stagione di Terra amara, dopo la morte di Fekeli, i due andranno a vivere a Villa Yaman insieme a Züleyha.

Lütfiye deciderà di omaggiare Gülten donandole una spilla molto preziosa e anche Züleyha le farà un regalo. Fikret sarà molto contento per Çetin visto che ormai sono diventati come fratelli.

Gülten e Çetin, però, non riusciranno a godersi la buona notizia a lungo, visto che pochi giorni dopo la ragazza morirà insieme a Saniye a causa di in un incidente stradale.