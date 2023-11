Le anticipazioni della soap opera Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che un gruppo di uomini incappucciati e armati irromperà a villa Yaman poco dopo l'evasione di Demir dalla prigione nel quale era stato rinchiuso con l'accusa di omicidio di Sevda. Durante tale presa d'assalto, i malintenzionati non esiteranno a far fuoco e, prima di rapire Demir, uno dei proiettili colpirà anche la piccola Uzum, la quale lotterà tra la vita e la morte. In città, infine, arriverà Betul che non farà mistero di odiare Zuleyha, così la figlia di Sermin deciderà di allearsi con Umit per fronteggiare la signora di Cukurova.

Un proiettile vagante colpirà Uzum e la bimba rischierà la vita tra la disperazione di Saniye e Gaffur

Le trame di Terra amara che andranno prossimamente in onda evidenziano che Demir riuscirà a evadere dal carcere dove era stato rinchiuso con l'accusa di aver ucciso Sevda. In realtà, la colpevolezza dell'omicidio della donna è di Umit, la quale nell'intento di togliere la vita a Demir spara un colpo accidentale alla madre.

Lo scenario che troverà il marito di Zuleyha al ritorno nella sua tenuta non sarà dei migliori, difatti villa Yaman sarà presa d'assalto da dei misteriosi uomini armati e col volto coperto.

Nell'irruzione questi soggetti incappucciati avranno come obiettivo primario di sequestrare Demir e, malgrado riusciranno a portarlo a compimento, non esiteranno ugualmente a far fuoco.

Ad andarci di mezzo sarà la figlia adottiva di Gaffur e Saniye: Uzum riceverà un proiettile vagante e rischierà di perdere la vita.

Sarà Fikret ad accompagnare prontamente i due dipendenti e la piccola Uzum in ospedale con la sua autovettura.

Betul si alleerà con Umit contro Zuleyha

Gli spoiler turchi di Terra amara anticipano che Demir si fiderà della lealtà di Betul e anche Zuleyha sarà d'accordo a dare una chance alla figlia di Sermin offrendole un lavoro.

Così Betul tornerà in città e l'imprenditore le affiderà l'incarico di occuparsi degli affari della famiglia Yaman, ma ciò che sia Demir che Zuleyha ignoreranno è che la giovane vorrà soltanto approfittarsene similmente a come sua madre Sermin ha tentato di fare in diverse occasioni.

Betul, vogliosa di mettere le mani sul denaro degli Yaman, stringerà ben presto un' alleanza con Umit, collaborazione clandestina in cui l'odio comune contro Zuleyha farà da collante.

Kahraman, quindi, rivelerà a Betul di aspettare un figlio da Demir, dichiarazione che farà da preludio per la nascita di un'amicizia tra Umit e la figlia di Sermin.