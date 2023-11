Prosegue l'appuntamento con Terra amara su Canale 5 e le anticipazioni di venerdì 17 novembre annunciano che ci sarà molta tensione a villa Yaman. A casa di Demir, infatti, arriverà una busta indirizzata a Zuleyha che in quel momento non sarà presente. Sarà Sevda ad aprirla scoprendo che all'interno ci sono delle foto che ritraggono Umit insieme a Demir. A quel punto la ex cantante si precipiterà in ospedale per accertarsi che la dottoressa ponga fine una volta per tutte alla sua relazione con Yaman.

Nel frattempo Gaffur, dopo essere stato cacciato dalla tenuta da Demir, andrà a vivere nelle baracche, ma quando Rasit lo scoprirà lo manderà via anche da lì, eseguendo gli ordini del suo padrone.

Il piano di Umit e Fikret inizierà a prendere forma

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nella puntata in onda venerdì 17 novembre Umit e Fikret porteranno a termine il proprio piano. Dopo aver attirato Demir a casa sua fingendosi in fin di vita, la dottoressa si farà fotografare dal suo complice in compagnia di Yaman. La busta con le immagini compromettenti sarà indirizzata a Zuleyha e arriverà alla villa in un momento in cui la donna sarà fuori casa. A intercettare la lettera sarà Sevda che leggendo il nome della moglie di Demir si insospettirà e deciderà di aprire la busta per vederne il contenuto.

Sevda pronta a tutto per tutelare la felicità di Zuleyha e Demir

Al centro delle dinamiche ci saranno le immagini che Fikret ha scattato con l'inganno a Demir e Umit.

Quando Sevda vedrà le foto capirà che si tratta di una trappola da parte della dottoressa per far litigare Zuleyha e suo marito. La ex cantante sarà fuori di sé dalla rabbia e senza perdere altro tempo si recherà in ospedale per parlare con Umit.

Sevda si mostrerà decisa più che mai e il suo obiettivo sarà costringere la dottoressa a mettere fine una volta per tutte alla sua relazione con Demir.

Gaffur dovrà affrontare ancora la rabbia di Demir

Dopo che Gaffur è stato beccato in casa sua da Mujgan, Gulten sarà costretta a raccontare a Demir tutto quello che è accaduto. La ragazza dirà a Yaman che suo fratello ha impegnato le sue terre e per questo era stato cacciato da Saniye. La reazione di Demir sarà furiosa e lo caccerà dalla tenuta, ma l'uomo troverà riparo in una baracca insieme ad altri braccianti. La soluzione per Gaffur non sarà definitiva, perché quando Rasit si accorgerà della sua presenza eseguirà gli ordini di Demir, mandandolo via anche da lì.