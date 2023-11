Le puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente vedono Zuleyha autrice di un crimine. La donna si troverà costretta a sparare contro un ladro introdottosi in casa sua. Il malvivente si troverà sul punto di ferire Sevda, quando Zuleyha gli sparerà uccidendolo. La donna non si rivolgerà alla polizia, anche perché temerà di finire in prigione, ma penserà di occultare il cadavere con l'aiuto di Sevda. L'azione non passerà del tutto inosservata, visto che un uomo da lontano vedrà tutto. Lo stesso si presenterà poi a villa Yaman per chiedere un lavoro.

Dei malviventi si introducono a Villa Yaman

Protagonista indiscussa delle prossime puntate sarà Zuleyha, che arriverà a uccidere per proteggere la sua famiglia. La dinamica prenderà il via nel momento in cui Demir si troverà in carcere accusato ingiustamente di aver tentato di uccidere Umit. La dottoressa cadrà dalle scale dopo un litigio con Fikret, ma risvegliatasi dal come deciderà di accusare il suo ex amante per rovinargli la vita. Zuleyha non crederà alla colpevolezza del marito e si metterà in moto per dimostrarne l'innocenza.

Poiché Fikret fuggirà da Adana, Zuleyha penserà bene di mettersi sulle sue tracce certa che solo lui possa aiutare Demir a uscire dal carcere. In effetti, con l'aiuto di un suo amico ex poliziotto, Altun riuscirà a ritrovare Fikret, ma per poter portare a termine il suo piano sarà costretta ad allontanarsi dalla villa e dalla famiglia.

Approfittando dell'assenza dei signori della casa, un gruppo di malviventi si introdurrà alla villa per rubare denaro e gioielli, dopo aver rinchiuso tutti i dipendenti nelle stalle.

Zuleyha e Sevda occultano un cadavere

Quando si riterranno soddisfatti dei preziosi sottratti, i ladri andranno via ma proprio in quel momento Sevda si ritroverà faccia a faccia con uno di loro.

Fattasi coraggio, la donna prenderà un'arma e la punterà contro l'uomo che sembrerà intimorirsi, ma poi arriverà Adnan e il ladro riuscirà a prenderlo minacciando di fargli del male. Sevda esploderà un colpo, ma a risolvere la situazione sarà Zuleyha che sparerà contro il malvivente ferendolo a morte.

Con l'aiuto di Sevda, Zuleyha occulterà il cadavere del ladro certa che si tratti dell'ennesimo piano di Fikret e solo dopo denuncerà il furto alla polizia. Tale crimine però verrà visto da un uomo che spierà tutto da lontano, lo stesso che il mattino successivo si presenterà in casa Yaman chiedendo a Gaffur di essere assunto.