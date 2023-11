Sarà ancora Umit la protagonista delle puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5. La dottoressa, non contenta di tutto il disagio arrecato al matrimonio tra Demir e Zuleyha, non vorrà farsi da parte e getterà ancora benzina sul fuoco annunciando di essere incinta di Demir. La prima a venire a conoscenza della gravidanza sarà Zuleyha e subito la dottoressa dir tutto anche al suo ex. Quest'ultimo reagirà male e ordinerà a Umit di abortire, disposizione a cui la dottoressa non vorrà sottostare. Per questo Yaman organizzerà un rapimento per costringerla a sottoporsi a tale pratica.

Umit annuncia la gravidanza

Dopo aver visto Zuleyha e Demir riappacificarsi, Umit confesserà ad Altun di aspettare un figlio da suo marito. Decisa a non darla vinta alla dottoressa, seppure sconvolta dalla notizia inaspettata, Zuleyha affermerà di essere pronta a crescere un figlio non suo al fianco del marito.

Volendo allontanare in ogni modo tale possibilità, Umit svelerà la gravidanza anche a Demir. L'uomo prenderà molto male la novità e su tutte le furie ordinerà alla sua ex di abortire immediatamente. Ovviamente Umit non sarà d'accordo e affermerà di voler portare avanti la gravidanza, anche senza il suo consenso.

Demir organizza il rapimento di Umit

Deciso a sbarazzarsi a tutti i costi del figlio indesiderato, Demir confiderà a Sevda di aver pagato un dottore per praticare un aborto a Umit anche se contro la sua volontà.

Ma ciò che Yaman non sa ancora è che Sevda è la madre naturale della sua ex amante e proprio per questo cercherà di impedire che alla dottoressa venga fatto del male. A tale scopo, proprio quando gli uomini di Demir preleveranno con la forza Umit, Sevda si lancerà all'inseguimento decisa a non lasciarseli sfuggire.

Sevda riuscirà ad avvisare la polizia, informandola del luogo in cui si trova lo studio clandestino del medico assoldato da Demir.

Le forze dell'ordine arriveranno poco prima che avvenga l'irreparabile e Sevda porterà via con sé la figlia. Ritenendo che Umit sia ancora in grave pericolo, l'ex cantante le consiglierà di stare lontana da tutto e tutti per un po' di tempo. A tale scopo deciderà di rivolgersi all'unica persona al corrente del rapporto madre - figlia che le lega, ossia d Ali Rahmet Fekeli. Quest'ultimo accoglierà la richiesta di Sevda di nascondere Umit offrendole ospitalità, ma non è escluso che presto o tardi Demir non venga a conoscenza del nascondiglio della sua ex amante.