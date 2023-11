Andreas Muller e Veronica Peparini hanno aggiornato i fan sulla situazione della gravidanza che negli ultimi giorni aveva fatto preoccupare.

"È scattato un campanellino d'allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore", si legge nella storia Instagram. Il ballerino e la coreografa hanno spiegato che potrebbe esserci il principio di una trasfusione feto fetale e che per il momento bisogna tenere tutto sotto osservazione. Le gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche come questa sono particolarmente delicate e richiedono lo stretto controllo di uno specialista.

Andreas e Veronica hanno chiesto la massima positività ai loro fan e hanno voluto precisare: "Nulla di ciò che sta accadendo dipende dall'età".

Andreas Muller e Veronica Peparini in attesa di due gemelline

Sono giorni di apprensione per la coreografa Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller che da poche settimane hanno annunciato a Verissimo di aspettare due gemelle, dopo sei anni di fidanzamento.

Pochi giorni dopo l'intervista su Canale 5, però, Andreas aveva postato una storia dicendo che la visita ginecologica di controllo non era andata come ci si aspettava, ma chiedendo di non fare allarmismi. I commenti dei fan non erano tardati ad arrivare e oltre agli auguri per un miglioramento in molti avevano espresso una certa perplessità sull'età di Veronica.

Dopo giorni di silenzio, adesso, Andreas e la sua compagna hanno parlato pubblicamente della loro situazione per evitare fraintendimenti.

Le precisazioni sul tipo di gravidanza

Nelle storie pubblicata da Andreas Muller e Veronica Peparini si legge che la gravidanza che stanno portando avanti è di tipo gemellare monocoriale biamniotica.

Questo significa che le due bambine vivono in due sacche separate ma in un'unica placenta. I vasi sanguigni tra i due feti sono condivisi e in questo momento uno dei due sta donando il sangue all'altro. La situazione richiede una certa delicatezza e controlli frequenti che devono essere svolti ogni 48 ore. Tutto potrebbe tornare nella norma e c'è il 50% delle possibilità che questo accada.

Se così non dovesse essere, sarà necessario procedere con un piccolo intervento, al quale però i futuri genitori hanno detto di non voler pensare. Infine Andreas Muller e Veronica Peparini hanno chiesto ai loro follower solo ottimismo e positività, sperando che tutto torni nella norma. Il ballerino e la coreografa hanno voluto specificare anche che l'età di Veronica non ha nessun collegamento con quello che sta avvenendo, visti i numerosi commenti ricevuti a riguardo: "Nulla di ciò che sta accadendo dipende dall'età".