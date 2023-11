Attualmente in Terra amara sta andando in scena l'amore tra Demir e Züleyha, ma non sarà per sempre così. Lui scomparirà dopo un assalto alla villa e lei ripenserà a tutto il male che le ha fatto nel corso degli anni, al punto che vorrà dimenticarlo. Prenderà l'anello nuziale che simboleggia il loro amore e lo butterà in un dirupo, e tutto davanti agli occhi di Mehmet.

Züleyha apprende che Demir per anni ha dato dei soldi a una sua ex

Züleyha non avrà la più pallida di dove sia finito Demir dopo l'assalto a Villa Yaman. La polizia vaglierà diverse ipotesi: potrebbe essere fuggito per evitare il carcere, visto che è stato accusato di aver ucciso Sevda, oppure qualcuno potrebbe averlo rapito o magari addirittura ucciso.

A ogni modo la donna andrà avanti con la sua vita, tra i bambini da crescere e le attività dell'azienda da gestire.

Un giorno a Çukurova arriveranno due donne che racconteranno a Züleyha una storia abbastanza strana: Demir passava dei soldi a una ex fidanzata a cui ha fatto del male e ora che lui non c'è sarebbe giusto che Züleyha pagasse questa sorta di rendita mensile.

Züleyha ripensa a tutto il male che le ha fatto Demir

Züleyha temerà che questa storia sia solo una truffa, così vorrà verificare la situazione di persona e si farà accompagnare da Mehmet a Smirne, luogo in cui dovrebbe vivere questa donna di nome Hülya. Durante il viaggio in macchina, però, Züleyha inizierà a vagare con la mente e a pensare a tutto quello che Demir ha combinato di brutto nella sua vita, non solo a lei, ma a quanto pare anche ad altre donne.

Guarderà la fede nuziale che indossa al dito, quella per cui Demir le aveva detto: "Se la togli ti faccio amputare il dito". Sicuramente non il migliore dei ricordi per un matrimonio, e Züleyha vorrà dimenticare ciò che è stato e finalmente togliersi quell'anello dal dito.

Züleyha si toglie la fede nuziale e la butta da un dirupo

Mehmet si accorgerà che Züleyha è molto nervosa, così fermerà la macchina, ma quando Züleyha scenderà si sfilerà l'anello e lo lancerà in un dirupo. "È stato un inferno stare con lui", dirà Züleyha singhiozzando mentre abbraccerà Mehmet.

Quando Demir è sparito nel nulla Züleyha sembrava molto innamorata di lui, ma a quanto pare le cose lentamente cambieranno.

Capirà che non può assolutamente cancellare ciò che è stato: "Non posso dimenticare ciò che mi ha fatto veramente soffrire".

Züleyha e Mehmet riprenderanno il viaggio e ad attenderla a Smirne ci sarà qualcosa di ancora più doloroso. Perché la ragazza avrà la conferma della malignità del marito, visto che scoprirà che ha indotto la sua ex fidanzata a togliersi la vita buttandosi dalla finestra di un palazzo. Fortunatamente non è morta, ma l'ha costretta per la vita su una sedia a rotelle.