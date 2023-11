Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 22 novembre Zuleyha scoprirà di aspettare il suo terzo figlio. Le anticipazioni annunciano che Umit sarà furiosa per questo e si recherà da lei per rivelarle i tradimenti del marito. Quando la dottoressa sarà sulla strada per andare alla villa, però, troverà Zuleyha priva di sensi dopo aver avuto un brutto incidente con l'auto.

Nel frattempo, Fikret e Fekeli si chiariranno e decideranno di ricominciare il loro rapporto.

Mujgan riferirà a Umit che Zuleyha aspetta un bambino da Demir

Per Zuleyha e Demir arriveranno momenti densi di felicità. Dopo aver ritrovato l'amore, infatti, i due coniugi aspetteranno il loro terzo figlio e non vedranno l'ora di dare un fratellino o una sorellina ad Adnan e Leyla. Zuleyha darà la bella notizia a Sermin che non perderà tempo per riportarla alla sua amica Fusun. Mujgan, origliando, verrà a sapere tutto e correrà ad aggiornare Umit che andrà su tutte le furie e sarà pronta per un'altra vendetta. La dottoressa questa volta sarà decisa ad andare direttamente da Zuleyha e parlarle in modo chiaro di tutto quello che c'è stato tra lei e Demir, nonostante i tentativi di Mujgan che proverà a fermarla.

Umit non ascolterà la sua amica e si metterà in viaggio per affrontare la sua rivale.

Zuleyha in viaggio verso il ginecologo perderà il controllo delll'auto

Per essere certa che tutto proceda per il meglio, Zuleyha deciderà di recarsi dal ginecologo, ma per la strada si accorgerà che qualcosa non va. L'auto inizierà a sbandare a causa della presenza di olio sull'asfalto e la donna perderà il controllo del mezzo, nonostante i vari tentativi di frenare.

Così Zuleyha finirà contro un albero e non avrà la forza di chiamare i soccorsi. L'unica auto che passerà per quella strada sarà proprio quella di Umit che si stava dirigendo da lei. La dottoressa si fermerà a prestare soccorso e quando vedrà che nell'auto incidentata c'è Zuleyha avrà la tentazione di andare via.

Umit salverà la vita alla sua rivale dopo un grave incidente

Umit sarà sconvolta nel vedere Zuleyha in pessime condizioni dopo un incidente stradale. La donna non saprà cosa fare, perché una parte di lei premerà per lasciare la sua rivale lì e liberarsi per sempre di lei. Alla fine, però, prevarrà la sua deontologia professionale di medico e Umit tornerà indietro ad aiutare Zuleyha. Grazie alla dottoressa la moglie di Demir sarà portata in ospedale e curata, ma ci sarà molta preoccupazione per la sua salute.

Nel frattempo Fikret tornerà al ranch e dopo le incomprensioni delle ultime settimane si chiarirà con Fekeli. I due uomini decideranno di ricominciare il loro rapporto dimenticando il passato.