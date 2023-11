Arriveranno tempi molto duri per Fekeli nelle prossime puntate della terza stagione di Terra Amara. Ali Rahmet investirà un uomo e l'impatto sarà mortale. In quel momento Fekeli si troverà con Cetin che si assumerà la responsabilità dell'accaduto pur di evitare il carcere ad Ali Rahmet. Quest'ultimo, tuttavia, non sopporterà che qualcuno paghi al suo posto e appena risolverà la questione sull'adozione di Kerem Ali si costituirà alla polizia.

La morte di Mujgan e la battaglia per l'adozione di Kerem Ali

Per Fekeli arriverà un periodo molto difficile che inizierà con la morte di Mujgan, la dottoressa che per lui è sempre stata come una figlia.

Dopo l'ennesimo lutto, Ali Rahmet sarà devastato ma i problemi per lui non finiranno qui. Ci sarà da pensare al piccolo Kerem Ali, ormai rimasto orfano, e Fekeli sarà deciso ad adottarlo. A fare da padre al bambino sarà Fikret, ma Ali Rahmet gli darà il suo cognome per assicurargli la sua ricca eredità. Quando il protagonista ricomincerà a prendere in mano la sua vita arriverà il fratello di Mujgan che rivendicherà la potestà del bambino e vorrà portarlo negli Stati Uniti.

La malattia del bambino e l'incidente in auto

Dopo aver litigato duramente con il fratello di Mujgan, Fekeli dovrà occuparsi di Kerem Ali che si ammalerà gravemente e i medici sospetteranno che sia meningite. Quando il bambino si riprenderà, finalmente tutti tireranno un sospiro di sollievo e Fekeli andrà fuori città con Cetin per parlare con un avvocato che posa occuparsi della sua questione familiare.

A causa del buio e della fretta Ali Rahmet finirà per investire involontariamente un uomo che perderà la vita. Fekeli e Cetin scenderanno immediatamente dall'auto per verificare la situazione, scoprendo che sarà molto più grave di quanto si aspettassero. Quando Ali Rahmet si accorgerà che per l'uomo non c'è più niente da fare, sarà disperato e non potrà fare altro che piangere.

Cetin pronto a proteggere Ali Rahmet

Fekeli dovrà sopportare l'ennesima disgrazia nella sua vita e Cetin gli starà vicino. Il marito di Gulten consolerà Ali Rahmet e non permetterà che finisca in prigione. Cetin farà ragionare Fekeli dicendogli che se dovesse pagare per questa storia sicuramente perderebbe la custodia di Kerem Ali.

Il giovane collaboratore penserà di risolvere tutto assumendosi la responsabilità di questa brutta vicenda e sarà arrestato al posto di Fekeli. Quest'ultimo, tuttavia, non riuscirà a sopportare il senso di colpa e appena risolverà con l'avvocato andrà a costituirsi, pronto a pagare il prezzo dell'incidente.