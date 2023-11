Nello sceneggiato Terra Amara Demir picchierà per l'ennesima volta Gaffur quando scoprirà che non si è comportato per niente bene. Infatti l'operaio non solo ha occupato abusivamente la piccola villa appartenente a Müjgan, ma ha anche imbrogliato Gülten impegnando un terreno di sua proprietà per ripagare dei debiti. Per questo la punizione di Demir non si farà attendere.

Saniye caccia di casa Gaffur

Saniye ha mandato Gaffur via di casa in quanto ha scoperto diverse bugie. Non solo le ha mentito per la faccenda che riguarda il lavoro in Germania, nascondendole che non è partito perché l'hanno truffato, in più ha tralasciato un altro "particolare": ha ipotecato un terreno che Hünkar ha regalato a Gülten proprio per pagare il suo truffatore.

Rimasto senza un posto in cui vivere, Gaffur inizialmente si è fatto ospitare dagli operai che vivono nelle baracche, ma ben presto per lui arriverà una svolta.

Gaffur occupa abusivamente la piccola villa di Müjgan

Già nella puntata andata in onda il 7 novembre Gaffur si è reso conto che proprio vicino alla sua abitazione c'è una casa vuota: la piccola villa che appartiene a Müjgan.

Dopo la morte di Behice, l'ultima inquilina della casa, nessuno è più passato da quelle parti, così Gaffur soggiornerà abusivamente lì, fino a quando verrà proprio scoperto da Müjgan.

La ragazza passerà nella villa per constatare in che condizioni si trovi e al suo ingresso troverà solamente lo sporcizia prodotta da Gaffur, fatta soprattutto di resti di cibo.

Capirà che qualcuno sta vivendo lì a sua insaputa e sarà proprio Gaffur a svelarsi involontariamente, uscendo dalla doccia completamente svestito e con indosso solamente un asciugamano.

Gaffur viene punito da Demir per le sue malefatte

Le urla di Müjgan attireranno nella casa Züleyha e Gülten, che si vergogneranno per l'ennesimo atteggiamento sopra le righe di Gaffur, anche se la dottoressa coglierà la palla al balzo per incolpare Züleyha della cosa, sebbene la ragazza ovviamente non abbia nessuna colpa.

A ogni modo il piano di Gaffur avrà le ore contate, perché Gülten vorrà raccontare tutto a Demir una volta rientrato a casa. Lui giungerà con la macchina e quando vedrà le donne di casa fuori vorrà capire che cosa sia successo. Gaffur proverà a far passare tutto come una sciocchezza, invece Gülten racconterà a Demir ciò che è successo per filo e per segno, raccontandogli anche la storia del debito contratto e del suo terreno ipotecato.

Demir si arrabbierà molto, al punto che picchierà Gaffur prendendolo a schiaffi e calci davanti a tutti. Züleyha lo fermerà visto che proverà pietà per lui. Ma Demir sarà molto chiaro con il suo operaio: se non righerà dritto lo caccerà definitivamente dalla sua tenuta.